Для тебя Новости

Сына первого космонавта Украины Леонида Каденюка нашли мертвым: что известно

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 10 декабря 2025, 10:44 2 мин.
дмитрий каденюк
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь