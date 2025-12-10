Сегодня, 10 декабря, около 8 часов утра в полицию поступила информация об обнаружении в одной из многоэтажек столицы тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями — детали инцидента читай в материале.

Смерть Дмитрия Каденюка: детали

Как отмечает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, на месте инцидента работает следственно-оперативная группа районного управления, оперативники и судмедэксперт. Решается вопрос о квалификации события и выясняются другие детали.

По данным разных источников, это сын Леонида Каденюка, первого космонавта независимой Украины, Дмитрий. Как сообщает BBC News Украина, его обнаружила мать.

По словам знакомых семьи, его тело было у входной двери с многочисленными ранами, предсмертной записки не нашли. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Умышленное убийство.

О самом Дмитрии известно, что он окончил КНУ им. Т. Г. Шевченко с отличием и был одним из ведущих специалистов государственного космического агентства в Украине.

