Сьогодні, 10 грудня, близько 8 години ранку до поліції надійшла інформація про виявлення в одній з багатоповерхівок столиці тіла 41-річного киянина з ножовими пораненнями — деталі інциденту читай у матеріалі.

Смерть Дмитра Каденюка: деталі

Як зазначає Головне управління Національної поліції України в Києві, на місці інциденту працює слідчо-опаеративна група районного управління, оперативники та судмедексперт. Наразі вирішується питання кваліфікації події та з’ясовуються інші деталі.

За даними різних джерел, це син Леоніда Каденюка, першого космонавта незалежної України, Дмитро. Як повідомляє BBC News Україна, його виявила мати.

За словами знайомих родини, його тіло було біля вхідних дверей з численними ранами, передсмертної записки не знайшли. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ Умисне вбивство.

Про самого Дмитра відомо, що він закінчив КНУ ім. Т. Г. Шевченка з відзнакою та був одним з провідних спеціалістів державного космічного агентства в Україні.

Раніше ми писали, що журналіста Олександра Тахтая знайшли мертвим — читай у матеріалі, які розслідування він вів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!