Искренняя жажда знаний или уклон от призыва? Сколько мужчин стали первокурсниками и какой их возраст

Вступительная кампания 2023 показала, что потенциальные призывники продолжают использовать украинские ВУЗы для того, чтобы избежать мобилизации. Этот способ, конечно, легален, однако количество “взрослых” студентов в этом году превысило 110 тыс.

Издание NGL.media проанализировало открытые данные и создало базу всех университетов с количеством мужчин-первокурсников, специальностями и графиками по увеличению/уменьшению доли таких студентов.

Университеты зарабатывают на уклоняющихся: сколько мужчин-первокурсников

То ли резкое желание учиться, то ли способ отсрочки мобилизации — в любом случае, количество мужчин-первокурсников на платной форме обучения возросло до 70% за 2023 год. Средний возраст студентов — 27 лет. Наибольшее желание овладевать новыми специальностями проявили мужчины 30+ и 40+.

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За два года общее количество мужчин-студентов увеличилось в 23 раза. Статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации, к тому же этот способ является легальным. На желание поступить в университеты не повлиял даже резкий рост цен на контракт.

Высшим учебным заведениям тоже выгодно иметь большую долю студентов на платной форме обучения. Поэтому они в этом году заработали более 2,6 млрд грн за мужчин “не студенческого возраста”.

Лидером по количеству мужчин-студентов стал Харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта. Там количество таких студентов по сравнению с 2021 годом выросло в 20 раз.

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Пока правительство не видит проблемы в увеличении ВУЗами количества контрактных мест, однако видит проблему в мобилизации. Издание NGL.media предложило альтернативу:

Чтобы сделать невозможным злоупотребление, достаточно было бы просто уменьшить существующие квоты на платную форму обучения до приемлемых размеров, а также ввести для контрактников хотя бы минимальный отбор способом тестирования или экзаменов.

В правительстве зарегистрировано четыре законопроекта, которые могут ограничить права студентов. Поступление мужчин “нестуденческого” возраста могут запретить вообще. Несмотря на то, что и до полномасштабной войны были желающие получать первое или второе образование.

Пока что законопроекты имеют дискриминационный характер по возрасту или количеству полученных образований.

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