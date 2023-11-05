Щира жага до знань чи ухил від призову? Скільки чоловіків стали першокурсниками та який їхній вік

Вступна кампанія 2023 року засвідчила, що потенційні призовники продовжують використовувати українські ЗВО для того, щоб уникнути мобілізації. Цей спосіб, звісно, легальний, проте кількість “дорослих” студентів цьогоріч перевищила 110 тис.

Видання NGL.media проаналізувало відкриті дані та створило базу усіх університетів з кількістю чоловіків-першокурсників, спеціальностями та графіками щодо збільшення/зменшення частки таких студентів.

Університети заробляють на ухилянтах: тисячі чоловіків стали першокурсниками

Чи то різке бажання вчитися, чи то спосіб відстрочки мобілізації — у будь-якому разі, кількість чоловіків-першокурсників на платній формі навчання зросла до 70% за 2023 рік. Середній вік студентів — 27 років. Найбільше бажання опановувати нові спеціальності виявили чоловіки 30+ та 40+.

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За два роки загальна кількість чоловіків-студентів збільшилася у 23 рази. Статус студента гарантує відстрочку від мобілізації, до того ж цей спосіб є легальним. На бажання вступити до університетів не вплинуло навіть різке зростання цін на контракт.

Закладам вищої освіти також вигідно мати велику частку студентів на платній формі навчання. Тому вони цього року заробили понад 2,6 млрд грн за чоловіків “не студентського віку”.

Лідером за кількістю чоловіків-студентів став харківський Український державний університет залізничного транспорту. Там кількість таких студентів у порівнянні з 2021 роком зросла у 20 разів.

Читати на тему Психологів й менеджерів побільшає? Оксен Лісовий поділився підсумками вступної кампанії у 2023 році Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів про вступну кампанію 2023 року.

Поки що уряд не бачить проблеми у збільшенні ВНЗ кількості контрактних місць, проте бачить проблему у мобілізації. Видання NGL.media запропонувало альтернативу:

Щоб унеможливити зловживання достатньо було б просто зменшити існуючі квоти на платну форму навчання до прийнятних розмірів, а також запровадити для контрактників бодай мінімальний відбір через тестування чи іспити.

В уряді зареєстровані чотири законопроекти, які можуть обмежити права студентів. Вступ чоловіків “нестудентського” віку можуть заборонити узагалі. Попри те, що і до повномасштабної війни охочі здобувати першу чи другу освіту були.

Поки що законопроекти мають дискримінаційний характер за віком чи кількістю здобутих освіт.

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