Создают рабочие места и платят налоги: правительство увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса

Развитие бизнеса создает новые рабочие места и помогает экономике страны налогами. Государство поощряет украинцев начинать собственное дело и помогает финансово.

В следующем году правительство увеличит вдвое финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. На это планируется выдать грантов на 3,5 млрд грн, рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире Национального телемарафона Єдині новини.

Увеличение финансирования микрогрантов на развитие бизнеса: что известно

Татьяна Бережная сообщила, что 8000 украинцев воспользовались грантовой программой Собственное дело, действующее уже 15 месяцев. Победители получили пособие на сумму 1,6 млрд грн. Предприниматели уже создали 18,5 тыс. рабочих мест.

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Также они платят налоги. По данным августа 2023 года, получатели грантов уплатили 400 млн грн налогов.

— Мы видим, что программа пользуется спросом среди украинцев, поэтому в следующем году планируем увеличить ее финансирование вдвое и закладываем на это 3,5 млрд грн, что позволит выдать 14 тыс. грантов, — рассказала Татьяна Бережная.

Кто может получить грант от государства на развитие бизнеса

Бережная акцентировала, что грант на начало или расширение собственного дела могут получить как действующие предприниматели, так и украинцы, не имеющие опыта предпринимательской деятельности.

Подать заявку можно через портал Дія. Получить грант может предприниматель, работающий как в городе, так и поселке любого региона страны. Среди регионов-лидеров, предприниматели которых взяли больше грантов, Львовская, Ровенская, Киевская, Ивано-Франковская области и город Киев.

Замминистра также напомнила, что с апреля 2023 года действует ветеранский компонент программы Собственное дело. Ветеран или второй супруг могут получить гранты на развитие предпринимательства от 250 тыс. грн до 1 млн грн.

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