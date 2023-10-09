Створюють робочі місця та платять податки: уряд збільшить фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу

Розвиток бізнесу створює нові робочі місця та допомагає економіці країни податками. Держава заохочує українців починати власну справу та допомагає фінансово.

Наступного року уряд збільшить вдвічі фінансування програми мікрогрантів для розвитку бізнесу. На це планується видати грантів на 3,5 млрд грн, розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону Єдині новини.

Збільшення фінансування мікрогрантів на розвиток бізнесу: що відомо

Тетяна Бережна повідомила, що 8000 українців скористалися грантовою програмою Власна справа, яка діє вже 15 місяців. Переможці отримали допомогу на суму 1,6 млрд грн. Підприємці вже створили 18,5 тис. робочих місць.

Зараз також дивляться

Також вони сплачують податки. За даними серпня 2023 року, отримувачі грантів сплатили 400 млн грн податків.

— Ми бачимо, що програма має попит серед українців, тому наступного року плануємо збільшити її фінансування вдвічі та закладаємо на це 3,5 млрд грн, що дозволить видати 14 тис. грантів, — розповіла Тетяна Бережна.

Хто може отримати грант від держави на розвиток бізнесу

Бережна акцентувала, що грант на започаткування або розширення власної справи можуть отримати як чинні підприємці, так і українці, які не мають досвіду підприємницької діяльності.

Подати заявку можна через портал Дія. Отримати грант може підприємець, який працює як в місті, так і в селищі будь-якого регіону країни. Серед регіонів-лідерів, підприємці яких взяли найбільше грантів, Львівська, Рівненська, Київська, Івано-Франківська області та місто Київ.

Заступниця міністра також нагадала, що з квітня 2023 року діє ветеранський компонент програми Власна справа. Ветеран(-ка) або другий член подружжя можуть отримати гранти на розвиток підприємництва від 250 тис. грн до 1 млн грн.

Успіх роботи компанії залежить від працівників. Вони мають бути вмотивованими та любити свою роботу. Раніше ми розповідали, як роботодавцям змотивувати працівників.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.