Штраф больше 200 тысяч гривен: как сумской магазин продавал детские автокресла без сертификатов

Магазин Детский Мир в Сумах уплатит 238 000 гривен штрафа за реализацию детских автокресел без необходимых сертификатов пригодности и документов.

Это стало известно после плановой проверки, проведенной инспекторами Укртрансбезопасности.

Проверка обнаружила, что в магазине продавали модели JOY-8690-15 и Carrello Meteorit CRL 16001 Mardle Grey, которые не имели соответствующих документов, подтверждающих их происхождение и качество.

Отсутствие товаросопроводительных документов и сертификатов соответствия вызвало подозрение, что под видом известных брендов могли продавать подлог.

За выявленные нарушения магазин оштрафован на 170 000 грн. за продажу опасной продукции и дополнительно на 68 000 грн. за непредоставление сертификатов.

Как обезопасить себя: признаки некачественного автокресла

Для того чтобы избежать приобретения опасного товара, родителям стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Сертификация:

На автокресле должна быть маркировка, подтверждающая его соответствие стандартам безопасности, например, ECE R44/04 или R129 (i-Size). Обычно это отмечено на оранжевой или синей наклейке.

Документы:

Требуй у продавца сертификат соответствия, инструкции и гарантийный талон. Качественный товар имеет полный комплект документов.

Визуальная проверка:

Осмотри кресло на наличие дефектов. Материалы должны быть прочными, без резкого химического запаха, а пластик без трещин или повреждений.

Этот случай в который раз напоминает о важности ответственного выбора детских товаров, особенно касающихся безопасности ребенка.

