Штраф больше 200 тысяч гривен: как сумской магазин продавал детские автокресла без сертификатов

Магазин Детский Мир в Сумах уплатит 238 000 гривен штрафа за реализацию детских автокресел без необходимых сертификатов пригодности и документов.
Это стало известно после плановой проверки, проведенной инспекторами Укртрансбезопасности.
Проверка обнаружила, что в магазине продавали модели JOY-8690-15 и Carrello Meteorit CRL 16001 Mardle Grey, которые не имели соответствующих документов, подтверждающих их происхождение и качество.
Отсутствие товаросопроводительных документов и сертификатов соответствия вызвало подозрение, что под видом известных брендов могли продавать подлог.
За выявленные нарушения магазин оштрафован на 170 000 грн. за продажу опасной продукции и дополнительно на 68 000 грн. за непредоставление сертификатов.
Как обезопасить себя: признаки некачественного автокресла
Для того чтобы избежать приобретения опасного товара, родителям стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- Сертификация:
На автокресле должна быть маркировка, подтверждающая его соответствие стандартам безопасности, например, ECE R44/04 или R129 (i-Size). Обычно это отмечено на оранжевой или синей наклейке.
- Документы:
Требуй у продавца сертификат соответствия, инструкции и гарантийный талон. Качественный товар имеет полный комплект документов.
- Визуальная проверка:
Осмотри кресло на наличие дефектов. Материалы должны быть прочными, без резкого химического запаха, а пластик без трещин или повреждений.
Этот случай в который раз напоминает о важности ответственного выбора детских товаров, особенно касающихся безопасности ребенка.
