Штраф у понад 200 тисяч гривень: як сумський магазин продавав дитячі автокрісла без сертифікатів

Магазин Дитячий Світ у Сумах сплатить 238 000 гривень штрафу за реалізацію дитячих автокрісел без необхідних сертифікатів придатності та документів.

Це стало відомо після планової перевірки, проведеної інспекторами Укртрансбезпеки.

Перевірка виявила, що в магазині продавали моделі JOY-8690-15 та Carrello Meteorit CRL 16001 Mardle Grey, які не мали належних документів, що підтверджують їх походження та якість.

Відсутність товаросупровідних документів та сертифікатів відповідності викликала підозру, що під виглядом відомих брендів могли продавати фальсифікат.

За виявлені порушення магазин оштрафовано на 170 000 грн за продаж небезпечної продукції та додатково на 68 000 грн за ненадання сертифікатів.

Як убезпечити себе: ознаки неякісного автокрісла

Для того, щоб уникнути придбання небезпечного товару, батькам варто звернути увагу на кілька ключових моментів:

Сертифікація:

На автокріслі має бути маркування, що підтверджує його відповідність стандартам безпеки, наприклад ECE R44/04 або R129 (i-Size). Зазвичай це позначено на помаранчевій або синій наклейці.

Документи:

Вимагай у продавця сертифікат відповідності, інструкцію та гарантійний талон. Якісний товар завжди має повний комплект документів.

Візуальна перевірка:

Оглянь крісло на наявність дефектів. Матеріали мають бути міцними, без різкого хімічного запаху, а пластик — без тріщин чи пошкоджень.

Цей випадок вкотре нагадує про важливість відповідального вибору дитячих товарів, особливо тих, що стосуються безпеки дитини.