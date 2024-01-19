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Лимиты на оплату наличными в ЕС: когда будут установлены, от какой суммы и зачем

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 января 2024, 21:30
В ЕС установят лимит на оплату наличными — что известно
Фото: Unsplash

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