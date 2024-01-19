Лимиты на оплату наличными в ЕС: когда будут установлены, от какой суммы и зачем

На сайте Совета ЕС появилось сообщение, что для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европейском Союзе введут лимиты на наличные платежи. Читай в нашем материале, какой будет лимит на оплату наличными в ЕС и с каких пор.

В ЕС установят лимит на оплату наличными — что известно

Максимальный лимит на оплату наличными будет составлять €10 тыс. А те, кто будет делать платежи от €3000 до €10000 наличными, должны будут проходить идентификацию и процесс подтверждения личности.

Соглашение об усилении лимитов на наличные деньги уже финализировано. Теперь закон должен принять Европарламент и страны ЕС. Установление лимита усложнит преступникам отмывание денег. Но государства ЕС смогут снижать этот лимит.

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Помимо этого продавцы предметов роскоши и криптовалют должны будут подтверждать своих клиентов. Правила усилятся и по продаже ювелирных изделий, дорогих автомобилей, частных самолетов, яхт.

А с 2029 года этот закон будет применяться для финансово сильных футбольных клубов. Ведь именно через инвестиции из третьих стран в футбольные клубы отмываются деньги в Европе.

Центральную роль в борьбе с отмыванием денег в ЕС будут играть финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия.

Также новый закон будет контролировать большую часть криптовалютного сектора. Поставщики услуг криптоактивов будут вынуждены комплексно проверять клиентов, если сумма транзакций будет превышать €1000.

Финансовая разведка получит доступ к информации финансового, административного и правоохранительного характера, в частности к: налоговым данным, информации о средствах и активах, в том числе замороженных в результате санкций, информации о переводах, национальных автомобильных операциях в реестрах авто/плавсредств/самолетов, таможенным данным, реестрам оружия и т.д.

После принятия закона в ЕС его соблюдение будет контролироваться национальными органами власти и созданным Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег.

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