Помоги сейчас! В каких областях необходима твоя кровь для донорства и какие группы в приоритете

Потребность в донорской крови есть всегда, а во времена полномасштабной войны она выросла в разы. Вместе с этим, необходимо понимать, где именно она наиболее необходима и какие группы находятся в приоритете.

Кроме того, запрос может измениться не только за один день, но и в считанные часы или даже минуты в зависимости от обстоятельств.

Поэтому Министерство здравоохранения Украины опубликовало для всех желающих стать донором подробную информацию о потребностях в крови на сегодня, 21 августа.

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*Обрати внимание, что эта потребность вряд ли будет закрыта за один день, так что прийти и сделать жизненно необходимую донацию крови ты можешь в течение рабочей недели.

Потребность в крови по состоянию на 21 августа

Харьков: все группы крови;

Винница: все группы крови;

Киев (Киевский городской центр крови): все группы крови;

Ровно: все группы крови;

Днепр: все группы крови;

Одесса: обл. станция переливания — все группы крови и обл. дет. больница: 1+/-, 2+/-,3+/-, 4- ;

; Чернигов: 1-, 2-, 3+/-, 4+/- ;

; Львов: 1-, 2+/- и особенно 3+/-, 4+/- ;

и особенно ; Ивано-Франковск: 3- ;

; Херсон: 1-, 2+/-, 3-, 4- ;

; Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-.

Хочешь сегодня сделать что-то особенное и полезное? Тогда твоя кровь может спасти чью-то жизнь, если решишься на донорство.

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