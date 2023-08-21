Помоги сейчас! В каких областях необходима твоя кровь для донорства и какие группы в приоритете

Потребность в донорской крови есть всегда, а во времена полномасштабной войны она выросла в разы. Вместе с этим, необходимо понимать, где именно она наиболее необходима и какие группы находятся в приоритете.
Кроме того, запрос может измениться не только за один день, но и в считанные часы или даже минуты в зависимости от обстоятельств.
Поэтому Министерство здравоохранения Украины опубликовало для всех желающих стать донором подробную информацию о потребностях в крови на сегодня, 21 августа.
*Обрати внимание, что эта потребность вряд ли будет закрыта за один день, так что прийти и сделать жизненно необходимую донацию крови ты можешь в течение рабочей недели.
Хочешь сегодня сделать что-то особенное и полезное? Тогда твоя кровь может спасти чью-то жизнь, если решишься на донорство.
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