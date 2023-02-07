Объединенные кровью: пять историй о донорстве и борьбе со страхами и мифами

Когда первые взрывы раздались за нашими окнами, мы как никогда почувствовали единство друг с другом. И после стольких месяцев борьбы в полномасштабной войне против кровожадного врага продолжаем сохранять это чувство на эмоциональном и ментальном уровнях.

Однако многие доноры утверждают, что мы можем стать более объединенными, если поделимся небольшой частью собственной крови.

Некоторые из них уже давно ввели в привычку регулярно сдавать кровь. Кому-то не давало покоя внутреннее чувство, что “я делаю недостаточно”. Кто-то просто осознал, что сейчас этот вклад может спасти жизнь как тех, кто нас защищает, так и тех, кто нуждается в этой защите.

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Чтобы вдохновить других стать донорами, объяснить все тонкости и опровергнуть мифы, The Village Украина совместно с Агентами крови рассказали пять историй людей, которые решили помогать другим своей кровью.

Сдавать кровь — это в каком-то смысле физическое единство.

Так высказывается сценарист ІТ-компании Константин Губеладзе. Некоторое время мужчина находился на западе Украины, поскольку компания пыталась обезопасить своих работников и организовала для них эвакуацию.

Однако затем Константин решил вернуться в Киев. Вокруг все пылало от летней жары, а внутри горело желание помочь другим.

Ты можешь донатить, закрывать сборы, но чувствуешь, что этого недостаточно.

Общение с другими донорами и поток новостей о раненых и нехватке крови в один момент накопились и превратились в простое действие — Константин присоединился к сбору крови. Мужчина вспоминает, что перед тем как раз прошел медобследование, поэтому был уверен и рад, что сможет помочь.

Процесс с технической точки зрения был не столь сложный, поскольку нужно было только прийти, зарегистрироваться, сдать кровь и подождать, пока ее проверят. Со всем помогали волонтеры, кому нужно было, объясняли или успокаивали.

Но самым тяжелым был психологический фактор, поскольку Константин был поражен, увидев в очереди военных. Мужчина до сих пор вспоминает, что его охватила печаль.

Мне стало грустно, когда я увидел военных, пришедших в свой выходной. Появилась мысль: “Вы и так отдаете свою кровь”.

Военные как никто понимают, насколько велика потребность в донорской крови. Однако, как добавляет Константин, очень хочется, чтобы им не приходилось, кроме своей работы, переживать еще и за этот аспект.

Поэтому мужчина советует присоединяться всем желающим, преодолеть свой страх и сделать еще один шаг на пути к общей победе. Ведь это еще один из способов достичь не только эмоционального единства, но и физического.

Эта кровь может спасти чьего-нибудь сына или отца. Когда понимаешь, насколько это важно, у тебя больше не возникает сомнений.

Старший специалист по цифровым медиа Ольга Гончарова тоже боялась, как и многие другие люди перед донацией. Однако чувствовала, что хочет быть максимально полезной.

Одно время волонтерила, но постоянно искала новые возможности помочь другим. Так и вспомнила, что подписана на Агентов крови. Поэтому решила попытаться стать донором крови.

Ольга записалась, но в преддверии процедуры вражеский снаряд попал возле телебашни. Девушка вспоминает, что из-за этого было достаточно сложно найти транспорт, чтобы добраться до места сдачи крови.

Однако координатору Агентов крови удалось договориться об автомобиле. Как позже оказалось, водитель — это постоянный донор. В месте процедуры, как вспоминает Ольга, тоже все было налажено: люди приветливые, заботливые и сплоченные.

Первая донация — это эмоциональный момент, который сложно забыть.

Девушка тогда сдавала тромбоконцентрат. То есть, сначала кровь выкачивали, отделяли от нее тромбоциты и небольшое количество плазмы, а остальное возвращали донору. Это легче воспринимается организмом, но занимает больше времени и при первой процедуре может вызвать неприятные ощущения.

Ольга тоже из воспоминаний говорит, что тогда закружилась голова. Но врачи помогли прийти в себя. Сейчас девушка думает, что это ее способ справиться с напряжением и почувствовать свою силу бороться.

Сейчас уже прошло некоторое время из первой донации. Ольга узнала гораздо больше о процедуре и пытается ввести ее в привычку. Раньше ей казалось, что это совершенно бесполезно и травматично для организма. Однако впоследствии узнала, что таким образом кровь обновляется.

Организму действительно становится лучше, если ввести это в рутину.

В этом уверен mobile-девелопер Евгений Сиянко. Впервые мужчина стал донором крови в феврале 2022 года. Говорит, что прежде всего мотивировало желание сделать доброе дело.

Однако вдобавок он получил полный анализ крови на различные инфекции и другие показатели, а также проверил тезис, что после донорства кровь и организм обновляются.

После собственного опыта Евгений рассказывает, что только первые дни после донации чувствовал себя обессиленным и высыпался несколько дней по 12 часов.

Но потом понял, что организм проигрывает всего на несколько дней, теряет всего несколько часов активного состояния, но в глобальной перспективе выигрывает.

Дизайнер-архитектор Анастасия Патрика тоже ощутила подобное влияние донорства на себя. Но самое главное, как говорит девушка, все равно остается чувство, что твой вклад ощутим.

Она постоянно откладывала на потом идею стать донором — не то время, не то состояние. А потом коллега пригласила ее пойти вместе на сдачу крови. Девушка решила согласиться, поскольку теперь у нее была компания.

Процесс был достаточно простым: пришли в регистратуру, заполнили документы, прошли обследование, сдали кровь из пальца, а затем ожидание, буфет со сладким чаем и печеньем и процесс сдачи крови в операционной.

После первой донации я чувствовала себя хорошо. Единственный минус: немного болела рука и появился синяк на следующий день.

После этого сомнений уже не было, и Анастасия решила стать донором на постоянной основе. Теперь пытается приглашать знакомых, это помогает сделать первый шаг и не бояться неизвестности.

Быть донором крови — это самый простой способ стать волонтером.

Частный предприниматель в ІТ Александр Подусов тоже некоторое время находил для себя отговорки, что нет времени или возможности пойти сдавать кровь. Особенно останавливало мнение и страх инфекций.

Но во время войны многие страхи отсеялись.

Кроме того, Александр увидел положительный пример подруги. Так что решил отбросить все страхи и отговорки и просто стать донором. В конце концов, за год он успел сдать не только цельную кровь, но и тромбоциты и плазму.

Также приятным удивлением оказалось то, что подготовка к сдаче крови была гораздо проще, чем представлял Александр. Требовалось лишь соблюдать несколько правил.

Когда тебе объясняют, что просто не стоит употреблять алкоголь и лекарства за три дня до донации, становится легче. Сдавать кровь — это как кататься на лыжах: пока не попробовал, остерегаешься.

Мужчина пришел в пункт сдачи крови, узнал свою группу и сделал то, на что так долго не решался. А теперь Александр советует и другим приобщаться, поскольку это может спасти жизнь другого человека.

Остались еще вопросы о донорстве? Например, можно ли курильщику сдавать кровь? Или действительно ли донорство омолаживает организм? Читай ответы на частые вопросы о донорстве крови.

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