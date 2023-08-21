Допоможи зараз! В яких областях необхідна твоя кров для донорства та які групи в пріоритеті

Потреба у донорській крові є завжди, а за часів повномасштабної війни вона зросла у рази. Разом з цим, необхідно розуміти, де саме вона найбільше необхідна та які групи у пріоритеті.

Крім того, запит може змінитись не лише за один день, але й за лічені години чи навіть хвилини, залежно від обставин.

Тому Міністерство охорони здоров’я України опублікувало для всіх охочих стати донором детальну інформацію про потреби у крові станом на сьогодні, 21 серпня.

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*Зважай, що ця потреба навряд буде закрита за один день, тож прийти та зробити життєво необхідну донацію крові ти можеш упродовж робочого тижня.

Потреби крові в Україні станом на 21 серпня

Харків: всі групи крові;

Вінниця: всі групи крові;

Київ (Київський міський центр крові): всі групи крові;

Рівне: всі групи крові;

Дніпро: всі групи крові;

Одеса: обл. станція переливання — всі групи крові, та обл. дит. лікарня: 1+/-, 2+/-,3+/-, 4- ;

; Чернігів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/- ;

; Львів: 1-, 2+/- та особливо 3+/-, 4+/- ;

та особливо ; Івано-Франківськ: 3- ;

; Херсон: 1-, 2+/-, 3-, 4- ;

; Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-.

Прагнеш сьогодні зробити щось особливе та корисне? Тоді твоя кров може врятувати чиєсь життя, якщо наважишся на донорство.

Досі сумніваєшся чи боїшся здавати кров? Тоді читай п’ять історій про донорство та боротьбу зі страхами й міфами.

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