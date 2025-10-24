Комфорт и безбарьерность: в Кропивницком открылся новый центр ментального здоровья

В Кропивницком начал работу центр ментального здоровья для военных, ветеранов и членов их семей — четвертая ячейка сети Повернення, которую основали Виктор и Елена Пинчук. Цель центров — поддержка тех, кто получил психологические травмы из-за российской агрессии.

Как работает центр Повернення в Кропивницком

Ежегодно в центре смогут получить качественную психологическую помощь более четырех тысяч защитников и защитниц, а также членов их семей.

Проект Повернення — пример успешного партнерства между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений.

В части помещений одной из ведущих больниц был проведен капитальный ремонт. Там обустроили современное, комфортное и безбарьерное пространство, где военным, ветеранам и их семьям будет предоставляться комплексная психологическая поддержка.

— Качественная психологическая помощь воинам и их семьям начинается с постоянно развивающихся профессионалов. Именно поэтому, развивая всеукраинскую сеть центров ментального здоровья Повернення, мы сосредотачиваемся не только на создании современных центров, но и на системном развитии специалистов, — говорит руководитель проекта Светлана Гриценко.

По состоянию на конец октября 2025 года уже провели более 60 образовательных мероприятий в сотрудничестве с украинскими и международными экспертами, цель которых — ввести в Украине самые высокие стандарты поддержки ментального здоровья.

В новом центре созданы три кабинета специалистов для индивидуальной и семейной психологической помощи, комната групповой терапии, двухместная палата дневного стационара с медицинскими многофункциональными кроватями, манипуляционная, ординаторская, комната отдыха персонала, инвентарная, гардероб, рецепция и инклюзивные санузлы.

В центре есть все необходимое оборудование — от компьютерной техники и мультимедийного проектора до системы психологической разгрузки Shiftwave System. Также есть доступ к материалам для арт-терапии, настольным играм, инвентарю для занятий йогой, а также профессиональной библиотеке по психологии и психотерапии.

Посетители работают с мультидисциплинарной командой, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости – кейс-менеджеры, социальные работники, специалисты по сопровождению ветеранов. Это помогает обеспечивать комплексную поддержку от первичного консультирования до длительной терапии и социальной адаптации.

— Для нас самое важное — видеть за каждым обращением человека, а не диагноз. В центре Повернення мы создаем пространство, где можно почувствовать безопасность и доверие с первых минут. Здесь нет стигмы, нет осуждения — принятие, поддержка и профессиональная работа специалистов, — говорит заведующая Антонина Куринна.

Мы заботимся о конфиденциальности каждого, ведь именно с уважения к личным границам начинается настоящее восстановление, — добавляет руководительница.

Специалисты центра практикуют действенные подходы: когнитивно-поведенческую, гештальт и травмоориентированную терапию, технику стабилизации, саморегуляцию, групповую терапию и кризисное консультирование.

Особое внимание уделяется созданию безопасной среды, эмпатийному отношению и постепенному восстановлению психической стойкости пациентов.

Центры ментального здоровья Повернення предоставляют бесплатную помощь военным, ветеранам и их семьям. На первом этапе проекта предусмотрено открытие 20-25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они будут обеспечивать профессиональную помощь более 100 тысяч воинов и членов их семей.

