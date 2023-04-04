ПТСР будет не у всех, а главное для военного — принятие: детальный разбор о психике тех, кто находился на фронте

В настоящее время одной из самых больших проблем для украинского общества стал вопрос психологической реабилитации вернувшихся с фронта военных. Ведь для нас этот вопрос новый, несмотря на то, что война продолжается с 2014 года: советские стигмы только сейчас понемногу отпускают украинцев, которые до сих пор считали поход к психологу чем-то вроде метки о “ненормальности”.

Кто-то отмечает необходимость примеров, как в Израиле или США, другие настаивают — стоит нарабатывать собственную систему психологического сопровождения для военных, прошедших боевые действия.

Офицер Центра морально-психологической поддержки сил территориальной обороны ВС Украины с позывным Доцент в телемарафоне Єдині новини новости рассказал Яне Брензей, как украинские военные получают психологическую помощь и что нужно знать близким вернувшихся с фронта защитников.

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Военный говорит: на плечи их центра положена цель помогать, поддерживать украинских военных. Центр морально-психологической поддержки сил ТРО ВСУ приезжает туда, где дислоцируется то или иное подразделение.

Также он отмечает, что если ты военный и чувствуешь, что нуждаешься в профессиональной помощи, но не знаешь, к кому и куда обращаться, можешь начать с линии кризисной помощи при Минветеранов.

Обращаться по телефону: 0 800 33 20 29.

Несмотря на то, что многие бойцы до сих пор скептически относятся к психологической помощи, на самом деле большинство из них меняет мнение после первой сессии психологической работы, — говорит Доцент.

Какие психологические проблемы могут ожидать военного?

Офицер Центра морально-психологической поддержки сил территориальной обороны ВСУ говорит, что самые частые жалобы среди военных — подавленность, тревожность.

— Сейчас популярным становится понятие резилиенс — то есть сопротивление, упругость. Вот у военных важно это развивать, чтобы надежды, вера — то, что важно, — помогали выдерживать этот стресс.

Зато существует риск, что и такая резильентность не сможет полностью держать на себе мотивацию воевать. Например, именно для тех, кто ушел в ТРО в начале войны: эти мужчины и женщины планировали оборонять свой город, имели представление, что большое вторжение будет длиться недолго.

Сейчас большинство этих военных защищает целую страну, далеко от собственного дома. У многих нет картинки будущего.

Принять неопределенность — это самое важное для военного. Принять то, что делаешь в том месте, где сейчас находишься, — говорит Доцент.

Также помогает и понимание того, что нам нужно победить общего врага. А еще стоит напоминать себе, почему в первые дни полномасштабного вторжения такое большое количество добровольцев пошли на эту войну, оставив дома все, что имели.

Признаки того, что нужно обратиться за психологической поддержкой

Длительное угнетенное состояние;

Отсутствие желания общения;

Тревожность;

Отсутствие аппетита или постоянное желание что-нибудь есть;

Компульсивные мысли;

Агрессивность.

Доцент говорит: в таких случаях важно следить и за собой, и за собратьями, ведь иногда человек может не замечать своего состояния.

— Помогают в таких ситуациях юмор и поддержка, а еще разные практики самоуспокоения и контроля эмоций, за которые военные всегда благодарны.

Что такое ПТСР и почему он не проявился?

— Посттравматическое стрессовое расстройство психики способно проявиться именно тогда, когда стрессовый фактор преодолен, — отмечает Доцент. Сейчас же большинство военных продолжают находиться в стрессовых ситуациях, а значит, психика настроена на преодоление источника стресса.

Люди на войне отгораживаются, это нормальная реакция психики на ненормальные действия. Неудивительно, что сейчас военные могут не в полной мере отреагировать на смерть собрата. Но полное чувство утраты может догнать уже в мирной жизни.

По поводу ПТСР существует много запугиваний. На самом деле не все военные будут иметь ПТСР, а имеющие его часто находят силы преодолеть его самостоятельно. Только части из них потребуется профессиональная помощь.

Как поддержать того, кто вернулся с войны?

Офицер Центра морально-психологической поддержки отмечает, что всем военным нужно будет пройти адаптацию к мирной жизни. На это может уйти время, ведь такой, какой была их обыденность до 24 февраля, она уже не станет.

— Надо, в первую очередь, не мешать адаптироваться к новым реалиям и всячески поддерживать, — советует Доцент. — Нужно помогать в том, в чем человек начинает проявлять интерес и ни в коем случае не обесценивать эти порывы.

Ведь процесс возвращения с фронта длительный: потому что можно вернуться телом, но не разумом. Поддержку должно проявлять все, что окружает теперь уже ветерана войны: государство, работодатель, семья, друзья.

Важно проявить понимание и принятие того, что человек изменился. Что она проявляет те эмоции, которых раньше не было или наоборот.

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