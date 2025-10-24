Комфорт та безбар’єрність: у Кропивницькому відкрився новий центр ментального здоров’я

У Кропивницькому розпочав роботу центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та членів їхніх родин — четвертий осередок мережі Повернення, яку заснували Віктор та Олена Пінчук. Мета центрів — підтримка тих, хто зазнав психологічних травм через російську агресію.

Як працює центр Повернення у Кропивницькому

Щороку в центрі зможуть отримати якісну психологічну допомогу понад чотири тисячі захисників та захисниць, а також члени їхніх родин.

Проект Повернення — це приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

В частині приміщень однієї з провідних лікарень провели капітальний ремонт. Там облаштували сучасний, комфортний і безбар’єрний простір, де військовим, ветеранам та їхнім родинам надаватиметься комплексна психологічна підтримка.

— Якісна психологічна допомога воїнам і їхнім родинам починається з професіоналів, які постійно розвиваються. Саме тому, розбудовуючи всеукраїнську мережу центрів ментального здоров’я Повернення, ми зосереджуємося не лише на створенні сучасних центрів, а й на системному розвитку фахівців, — каже керівниця проекту Світлана Гриценко.

Станом на кінець жовтня 2025 року вже провели понад 60 освітніх заходів у співпраці з українськими та міжнародними експертами, мета яких — запровадити в Україні найвищі стандарти підтримки ментального здоров’я.

У новому центрі створені три кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психологічної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками, маніпуляційну, ординаторську, кімнату відпочинку персоналу, інвентарну, гардероб, рецепцію та інклюзивні санвузли.

В центрі є все необхідне обладнання — від комп’ютерної техніки й мультимедійного проектора до системи психологічного розвантаження Shiftwave System. Також є доступ до матеріалів для арт-терапії, настільних ігор, інвентара для занять йогою, а також професійної бібліотеки з психології та психотерапії.

Відвідувачі працюють з мультидисциплінарною командою, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби — кейс-менеджери, соціальні працівники, фахівці із супроводу ветеранів. Це допомагає забезпечувати комплексну підтримку — від первинного консультування до довготривалої терапії та соціальної адаптації.

— Для нас найважливіше — бачити за кожним зверненням людину, а не діагноз. У центрі Повернення ми створюємо простір, де можна відчути безпеку й довіру з перших хвилин. Тут немає стигми, немає осуду — є прийняття, підтримка і професійна робота фахівців, — говорить завідувачка Антоніна Курінна.

Ми дбаємо про приватність кожного, адже саме з поваги до особистих меж починається справжнє відновлення, — додає керівниця.

Фахівці центру практикують дієві підходи: когнітивно-поведінкову, гештальт і травмоорієнтовану терапії, техніки стабілізації, саморегуляції, групову терапію та кризове консультування.

Особлива увага приділяється створенню безпечного середовища, емпатійному ставленню й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів.

Центри ментального здоров’я Повернення надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам. На першому етапі проєкту передбачено відкриття 20−25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони забезпечуватимуть фахову допомогу понад 100 тисячам воїнів і членів їхніх родин.

