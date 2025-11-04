Арт-майстерня та сучасні технології: в Хмельницькому відкрили новий центр ментального здоров’я

У Хмельницькому розпочав роботу комфортний та інклюзивний центр ментального здоров’я Повернення — для військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Це вже шостий центр всеукраїнської мережі, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками для допомоги Силам безпеки й оборони України.

Щороку тут надаватимуть якісну та фахову допомогу понад чотирьом тисячам захисників і захисниць.

Як працює центр Повернення у Хмельницькому

До центру зможуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми. Фахівці допомагають українцям із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги є безоплатними.

Проект Повернення — це приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ.

Усі центри надають безоплатну допомогу захисникам та захисницям, а також їхнім родинам.

Керівниця Світлана Гриценко зауважує, що проект поєднує два ключові напрями — розвиток мережі центрів по всій Україні й освіту фахівців сфери ментального здоров’я.

— Ми створюємо мережу, де допомога стає ближчою до кожного військового та його рідних, а водночас інвестуємо в знання, щоб українські спеціалісти могли надавати підтримку на найвищому рівні. Саме така синергія забезпечує високі результати й ефективне відновлення наших воїнів та їхніх родин.

Новий центр створили на базі одного з ключових медичних закладів Хмельниччини. Тут є кабінети для індивідуальної, сімейної та групової терапії, палата денного стаціонару з медичними електричними, функціональними ліжками, рецепція із зоною очікування, маніпуляційний кабінет і сучасні інклюзивні санітарні приміщення.

Читати на тему Комфорт та безбар’єрність: у Кропивницькому відкрився новий центр ментального здоров’я

Особливістю став простір вільного самовираження з гончарною та арт-майстернею. Саме арт-терапія є одним із дієвих інструментів для відновлення. Це спосіб безпечно виразити емоції, прожити травматичний досвід і відновити внутрішню рівновагу.

Центр оснастили системою психологічного розвантаження Shiftwave System (США), набором для EMDR-терапії, матеріалами для арт- і гончарної терапії, настільними іграми, антистрес-інструментами та обладнанням для тілесних практик. Фахівці отримали мультимедійний проектор, комп’ютерну техніку й доступ до фахової бібліотеки.

Як і в інших центрах Повернення, тут з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда — лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, кейс-менеджери, соціальні працівники. Вони супроводжують людину на всіх етапах — від первинного консультування до тривалої терапії та психологічного відновлення.

Ефективна допомога — це завжди командна робота, впевнена завідувачка центру Аніат Болібрух.

— У нашому центрі кожну особу супроводжують фахівці різних напрямів — від психіатра й психолога до соціального працівника. Такий мультидисциплінарний підхід дозволяє бачити людину цілісно, враховувати її досвід, потреби та ресурси.

На сьогодні центри мережі Повернення також працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Рівному та Хмельницькому. На першому етапі відкриють 20–25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку тут понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу.

