Не платят самые богатые? В Киеве долг за горячую воду и отопление превысил 7 миллиардов гривен

Поставщик услуг Киевтеплоэнерго сообщил, что в настоящее время задолженность за горячую воду и отопление составляет более 7 миллиардов гривен. Поэтому компания предупреждает, что должников ждут санкции и судебные иски.

Какая ситуация с долгами в столице и будут ли выключать коммуникации за задолженность — рассказываем далее.

Киев должен 7 миллиардов гривен за горячую воду и отопление

Киевтеплоэнерго предупреждает, что к системным должникам, сознательно накапливающим долги и не обращающимся за механизмом реструктуризации, будут применяться санкции в виде пени и дополнительных начислений. Эти процедуры предусмотрены действующим законодательством, отметил директор структурного подразделения Энергосбыт Константин Лопатин.

К гражданам со значительными долгами, которые игнорируют любые механизмы погашения, поставщик будет вынужден применять практику судебных исков.

Лопатин добавил, что, несмотря на то, что большинство киевлян регулярно оплачивают коммунальные услуги, системные должники игнорируют эту обязанность.

— Это происходит на фоне дефицита средств предприятий теплокоммунэнерго, что связано с тарифами на тепло, которые не менялись шесть лет и ниже сегодня на 45-50% реальной стоимости услуг, — подчеркнул представитель компании.

Сейчас ситуация с долгами очень тяжелая, но Киевтеплоэнерго позволяет платить по частям. Если же должники не постараются ликвидировать задолженность, поставщик будет подавать в суд, чтобы получить деньги таким образом.

Многие должники сознательно игнорируют платежи за коммунальные услуги, а многие из них владельцы элитного жилья или нескольких квартир, материальное положение которых позволяет оплачивать коммунальные услуги.

По состоянию на начало мая в Киеве зафиксировано два долга-антирекорда. Победителем является элитная квартира по проспекту Владимира Ивасюка, 24 (Оболонская набережная) площадью 175 м2. Там накопили долг на сумму более 310 тысяч гривен. К должнику применили штрафные санкции в размере еще 48 тысяч гривен.

Еще одна элитная квартира на Днепровской набережной, 14-б имеет задолженность в размере 330 тысяч грн. Вместе со штрафными санкциями должник должен заплатить более 380 тысяч грн.

Такие дела Киевтеплоэнерго сразу передает в суд, а исполнительная служба принудительно взимает долг. Тогда должник дополнительно уплачивает исполнительный сбор — 10% от общей суммы задолженности. В случае принудительного взыскания переплата увеличит сумму платежа на 25%.

Напомним, некоторые пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги. Мы рассказывали, кто может воспользоваться этим правом.

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