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Не платят самые богатые? В Киеве долг за горячую воду и отопление превысил 7 миллиардов гривен

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 мая 2025, 11:00
Не платят самые богатые? В Киеве долг за горячую воду и отопление превысил 7 миллиардов гривен
Фото Unsplash
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Не платят самые богатые? В Киеве долг за горячую воду и отопление превысил 7 миллиардов гривен
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