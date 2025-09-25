В Киеве мать оставила семимесячного ребенка — малыш в коме

В столице следователи объявили подозрение 17-летней девушке, которая оставила своего семимесячного сына в запертой квартире на несколько дней. Младенец оставался без еды и ухода, и в итоге его состояние стало критическим — ребенок впал в кому.

Об этом сообщили столичная полиция и прокуратура.

Как установило следствие, трагедия произошла в январе этого года. Юная мать уехала из Киева в Харьков, оставив малыша без присмотра.

Четыре суток мальчик находился в квартире совсем один. Лишь на четвёртый день девушка призналась знакомому, что ребенок остался дома один.

Тот сразу вызвал полицию. Правоохранители, которые прибыли по адресу, нашли малыша в крайне истощенном состоянии.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что из-за длительного отсутствия ухода ребёнок получил тяжелые поражения.

Мальчика не кормили, не меняли подгузники, он долго лежал без движения, на теле появились пролежни. Ребенка немедленно госпитализировали.

Более пяти месяцев он находился в реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние малыша, однако и сейчас он остаётся в больнице и проходит лечение.

Правоохранители выяснили, что девушка приехала в Киев вместе с матерью, бабушкой мальчика, однако жила отдельно и фактически самостоятельно ухаживала за ребенком. Кто является отцом малыша, неизвестно.

Следователи инкриминируют несовершеннолетней злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и оставление малыша в опасности. Если суд признает ее виновной, девушке грозит до восьми лет лишения свободы.

Отдельно в суде будут рассматривать вопрос о лишении ее родительских прав.

