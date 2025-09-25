У Києві мати покинула семимісячну дитину — малюк у комі

У столиці слідчі оголосили підозру 17-річній дівчині, яка залишила свого семимісячного сина у зачиненій квартирі на кілька днів. Немовля перебувало без їжі й догляду, і зрештою його стан став критичним — дитина впала в кому.

Про це повідомили столичні поліція та прокуратура .

Як встановило слідство, трагедія трапилася у січні цього року. Юна мати поїхала з Києва до Харкова, залишивши малюка напризволяще.

Чотири доби хлопчик перебував у квартирі зовсім сам. Лише на четвертий день дівчина зізналася знайомому, що дитина залишилася вдома одна.

Той одразу викликав поліцію. Правоохоронці, які прибули за адресою, знайшли малюка у вкрай виснаженому стані.

Судово-медична експертиза підтвердила, що через тривалу відсутність догляду дитина зазнала тяжких уражень.

Хлопчика не годували, не змінювали підгузки, він довго лежав без руху, на тілі з’явилися пролежні. Дитину негайно госпіталізували.

Понад п’ять місяців вона перебувала у реанімації. Лікарям вдалося стабілізувати стан малюка, однак і нині він лишається у лікарні та проходить лікування.

Правоохоронці з’ясували, що дівчина приїхала до Києва разом із матір’ю, бабусею хлопчика, проте жила окремо й фактично самостійно доглядала за немовлям. Хто є батьком дитини, невідомо.

Слідчі інкримінують неповнолітній злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та залишення малюка в небезпеці. Якщо суд визнає її винною, дівчині загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окремо у суді розглядатимуть питання щодо позбавлення її батьківських прав.

В Одесі сталася ще одна трагедія, пов’язана з немовлям. У міському пологовому будинку №5 померла новонароджена дитина. Її мати, Олена Бойко, публічно заявила, що звинувачує в загибелі малюка лікарів.

