Соскучились по украинскому морю? В Одессе готовят пляжи к открытию — что известно

Хотя лето понемногу подходит к концу, но на море в начале осени еще можно хорошо отдохнуть. В Одессе готовят пляжи к открытию к бархатному сезону, сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе открывают пляжи: что известно

По словам Олега Кипера, теракт россиян на Каховской ГЭС сорвал начало пляжного сезона в Одессе, а сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам.

Несмотря на то, что качество воды пригодно для купания, в море сейчас есть другие опасности, в частности, российские водные мины. Поэтому глава Одесской ОВА акцентировал на безопасности пляжей.

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Все пляжи должны оборудовать:

защитными сетками, исключающими попадание мин;

наблюдательно-спасательными постами;

буями;

средствами громкой речи;

имеющимися вблизи укрытиями.

— До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РВА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности к Одесской ОВА. Те, кто не успеют, могут подать позже.

Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов, — акцентировал Кипер.

Российские атаки нанесли большой ущерб Одесской области. Ранее мы рассказывали, как работает миссия ЮНЕСКО в Одессе и какова сумма ущерба для города.

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