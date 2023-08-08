Скучили за українським морем? В Одесі готують пляжі до відкриття — що відомо

Хоча літо потроху добігає кінця, але на морі на початку осені ще можна добре відпочити. В Одесі готують пляжі до відкриття до оксамитового сезону, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі відкривають пляжі: що відомо

За словами Олега Кіпера, теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі, а зараз якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Попри те, що якість води стала придатною для купання, у морі зараз є інші небезпеки, зокрема, російські водні міни. Тому голова Одеської ОВА наголосив на безпеці пляжів.

Зараз також дивляться

Усі пляжі мають обладнати:

захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін;

спостережно-рятувальними постами;

буями;

засобами гучного мовлення;

наявними поблизу укриттями.

— До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.

Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів, — акцентував Кіпер.

Російські атаки завдали шалених збитків Одещині. Раніше ми розповідали, як працює місія ЮНЕСКО в Одесі та яка сума збитків для міста.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.