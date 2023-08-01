Збитки для регіону сягають мільйонів доларів! Про ситуацію на Одещині після російських обстрілів та місію ЮНЕСКО

Росія активувала атаки на Одещину після виходу із зернової угоди. Заступник начальника Одеської ОВА Сергій Кропива розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію з обстрілами в місті. Кропива зазначив, що минулі вихідні пройшли досить спокійно.

Водночас минулий тиждень був дуже складним для Одеси. За час нещодавніх атак загинуло четверо цивільних, на сьогодні ще четверо людей знаходяться у лікарні.

Про збитки, які завдала Росія

Зараз в Одесі працює місія ЮНЕСКО, яка оцінює збитки, завдані ворогом. Відомо, що постраждали 28 пам’яток архітектури.

Зараз також дивляться

— Якщо говорити про підрахунок збитків, точної суми наразі сказати не можемо. Важливо розуміти, що це мільйони доларів, бо атакували портову інфраструктуру, яка є дорогою, а також знищені пам’ятки архітектури.

Ми працюємо з місією ЮНЕСКО. Наше ключове завдання — описати й оцінити збитки, які завдав ворог, — акцентує Кропива.

Про відключення світла на Одещині

В одеському регіоні є часткові відключення електроенергії, але вони є плановими. Про це повідомляють на спеціальних ресурсах, щоб населення підготувалося і знало, де та коли вимикатимуть світло.

Кілька днів тому були короткі аварійні незаплановані відключення, але з ними швидко справилися. Це відбулося унаслідок аварійного відключення автоматики.

В Одесу приїздить багато туристів. Тож Кропива наголосив, що купатися у Чорному морі заборонено. Є надзвичайна небезпека через міни й інфекції, які знаходяться в морі.

Під час одного з обстрілів Росія зруйнувала Спасо-Преображенський кафедральний собор. Раніше ми розповідали про наслідки влучання.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!