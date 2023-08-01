Ущерб для региона достигает миллионов долларов! О ситуации в Одесской области после российских обстрелов и миссии ЮНЕСКО

Россия активировала атаки на Одесскую область после выхода из зернового соглашения. Заместитель начальника Одесской ОВА Сергей Кропива рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации с обстрелами в городе. Крапива отметил, что прошлые выходные прошли достаточно спокойно.

В то же время, прошедшая неделя была очень сложной для Одессы. За время недавних атак погибли четыре гражданских, на данный момент еще четыре человека находятся в больнице.

Об ущербе, который нанесла Россия

Сейчас в Одессе работает миссия ЮНЕСКО, которая оценивает ущерб, нанесенный врагом. Известно, что пострадали 28 памятников архитектуры.

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— Если говорить о подсчете убытков, точной суммы пока сказать не можем. Важно понимать, что это миллионы долларов, потому что атаковали дорогостоящую портовую инфраструктуру, а также уничтожены памятники архитектуры.

Мы работаем с миссией ЮНЕСКО. Наша ключевая задача — описать и оценить ущерб, нанесенный врагом, — акцентирует Кропива.

Об отключении света в Одесской области

В одесском регионе есть частичные отключения электроэнергии, но они плановые. Об этом сообщают на специальных ресурсах, чтобы население подготовилось и знало, где и когда будут выключать свет.

Несколько дней назад были короткие аварийные, незапланированные отключения, но с ними быстро справились. Это произошло по причине аварийного отключения автоматики.

В Одессу приезжает много туристов. Кропива подчеркнул, что купаться в Черном море запрещено. Есть чрезвычайная опасность из-за находящихся в море мин и инфекций.

В ходе одного из обстрелов Россия разрушила Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ранее мы рассказывали о последствиях попадания.

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