Украина

Ущерб для региона достигает миллионов долларов! О ситуации в Одесской области после российских обстрелов и миссии ЮНЕСКО

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2023, 12:02
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Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал

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