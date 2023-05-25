Новости

От Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана: одесские пляжи готовят к частичному доступу

Вероника Кононенко, редактор сайта 25 мая 2023, 10:30
Одеса пляж
Фото: Pexels

Больше новостей
Огірки
Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать
Варення з троянд: рецепт приготування смачного варення
Сохранить аромат и съесть лепестки: как приготовить варенье из роз
Як почистити пральну машинку: інструкція поетапно
Чтобы служила долго и качественно! Как почистить стиральную машинку дома самостоятельно
Церква
Поздравления с Вознесением Господним 2023: теплые стихи и проза
Смотреть больше

Материалы по теме

Reunite Ukraine
Шанс найти своего ребенка: в Украине работает приложение Reunite Ukraine
Ячмінь на оці - що це, симптоми, лікування, профілактика
Как избавиться от ячменя на глазу: профилактика и лечение гнойного воспаления
Карта бойових дій в Україні
Вражеские БПЛА не выдерживают столкновения с ВСУ: карта боевых действий в Украине 25 мая в режиме онлайн
дрон-камікадзе
Летит дрон-камикадзе? Как спастись во время атаки дома и на улице

Видео
0:05:29
Микита Брозгаль

Родился в рубашке, а выжил — в Бахмуте! Невероятная история спасения мальчика, который был в пяти сантиметрах от смерти
0:04:15
Укрпошта
Мир — самая высокая ценность человечества: что известно о новых марках от Укрпочты
Карта бойових дій в Україні
Вражеские БПЛА не выдерживают столкновения с ВСУ: карта боевых действий в Украине 25 мая в режиме онлайн
0:05:27
Яка зарплата в українських військових: прикрі випадки
Подачка в 600-800 грн. Почему некоторые военные получают копеечную зарплату и как решить эту проблему
0:04:34
Сміттєзвалища переповнені відходами руйнації — масштаб проблеми
Россия устраивает нам свалки. Города переполнены отходами от разрушений — что с ними делать
0:05:55
Родини загиблих рятувальників не можуть отримати пільги
Указ президента чиновникам не аргумент? Семьи погибших спасателей не могут получить льготы
0:05:42
Тепер БПЛА можна експортувати з Польщі простіше
Бюрократический ад закончился? Как экспорт дронов из Польши в Украину стал проще
0:04:40
Школа у Сумській область зруйнована росіянами
Пережила фашистов, но не россиян… Жуткая история школы в Сумской области
Карта бойових дій в Україні
Информационные манипуляции россиян и переполненные больницы: карта боевых действий в Украине 24 мая в режиме онлайн
0:03:17
Музей Григорія Сковороди
Огонь его даже не коснулся! Россияне обстреляли музей Григория Сковороды в Харькове, но памятник философу уцелел
Больше видео
NASAMS
Читать дальше
Хорошего оружия много не бывает: Украине продадут еще один комплекс NASAMS
Reunite Ukraine
Читать дальше
Шанс найти своего ребенка: в Украине работает приложение Reunite Ukraine

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь