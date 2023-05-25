От Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана: одесские пляжи готовят к частичному доступу

Если тебе снилось, как ты нежишься в объятиях Черного моря Одессы, то есть шанс, что сон этим летом может стать реальностью.

24 мая глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук совместно с командующим ОУВ Дунай выдал приказ о подготовке частичного доступа к побережью Черного моря в пределах города Одесса.

Так, появилась вероятность, что в этом году украинцам все же можно будет купаться на отдельных участках побережья Одессы — от пляжа Ланжерон до 16-й станции Большого Фонтана.

Однако для этого определенные пляжные зоны должны соответствовать условиям, четко определенным приказом.

Юрий Крук подчеркнул, что этот приказ не свидетельствует об открытии пляжей. Документом лишь четко определен комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы та или иная пляжная зона могла безопасно функционировать и была доступна для купания в море.

Выполнение условий приказа проверит специально созданная комиссия Одесского городского совета. А уже к 5 июня в Одесскую областную военную администрацию будут поданы соответствующие акты.

Так, если комиссия засвидетельствует, что все пункты, определенные приказом, выполнены, пляжные зоны в Одессе могут стать доступными для отдыха. Однако окончательное решение будет принято Начальником Одесской ОВА и ОСУВ Одесса.

А пока море в Одессе все еще под вопросом, читай, куда стопроцентно можно поехать на отдых в Украине и как позволить это себе в условиях войны.

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