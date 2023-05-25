Від Ланжерона до 16 станції Великого Фонтану: деякі одеські пляжі можуть частково відкрити

Якщо тобі снилось, як ти ніжишся в обіймах Чорного моря Одеси, то є шанс, що сон цього літа може стати реальністю.

24 травня голова Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук спільно з командувачем ОУВ Дунай видав наказ про підготовку часткового доступу до узбережжя Чорного моря у межах міста Одеса.

Так, з’явилася ймовірність, що цьогоріч українцям все ж можна буде купатися на окремих ділянках узбережжя Одеси — від пляжу Ланжерон до 16 станції Великого Фонтану.

Проте для цього визначені пляжні зони повинні відповідати умовам, які чітко визначені наказом.

Юрій Крук наголосив, що цей наказ не свідчить про відкриття пляжів. Документом лише чітко визначено комплекс заходів, які треба виконати, щоб та чи інша пляжна зона могла безпечно функціонувати та була доступна для купання в морі.

Виконання умов наказу перевірить спеціально створена комісія від Одеської міської ради. А вже до 5 червня до Одеської обласної військової адміністрації будуть подані відповідні акти.

Так, якщо комісія засвідчить, що всі пункти, визначені наказом, виконані, певні пляжні зони в Одесі можуть стати доступними для відпочинку. Однак остаточне рішення буде прийнято Начальником Одеської ОВА та ОСУВ Одеса.

А доки море в Одесі все ще під знаком питання, читай, куди стовідсотково можна поїхати на відпочинок в Україні і як дозволити це собі в умовах війни.

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