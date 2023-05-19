Чорне море вабить попри загрози: чи буде в Одесі пляжний сезон та які небезпеки це може принести

Одесити не бояться ані мін, ані ракет. І хоч пляжний сезон ще офіційно не відкрито, на узбережжі вже повно відпочивальників. Дехто навіть купається попри заборону.

Місцева жителька Катерина говорить, що сподівається, що місцева влада все ж таки дозволить одеситам відвідувати пляжі.

На це сподівається і бізнес, який вже активно готується до сезону. На узбережжі відновлюють рятувальні вишки, встановлюють пляжні меблі та настили. У міськраді таку підготовку до пляжного сезону не коментують.

Заборона відвідувати узбережжя діє з лютого минулого року. Рішення затверджено Одеською ОВА спільно з військовим командуванням. Вони й наразі підтверджують, що перебувати на пляжах небезпечно.

Ракетні удари завдаються ворогом безпосередньо по зоні узбережжя, у рекреаційну зону, де люди потенційно могли відпочивати та загинути. З початку цього року було принесено вже 20 мін до узбережжя й не всі вони були знищені контрольовано, — зазначає Наталія Гуменюк.

У місті триває облаштування альтернативних місць відпочинку, а міськрада готує пропозиції. Їх мають розглянути в оперативному командуванні та військовій адміністрації.

Можна сказати, що це персональна відповідальність людей — виходити на пляж та занурюватись у море. Але це відповідальність влади та військового командування, щоб була безпека, — додає голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Діти втомлюються, так само як і дорослі. Тож якщо тобі хочеться відправити свою малечу на відпочинок, дивись нашу добірку літніх таборів для дітей в Україні.

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