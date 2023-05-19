Черное море привлекает, несмотря на угрозы: будет ли в Одессе пляжный сезон и какие опасности он может принести

Одесситы не боятся ни мин, ни ракет. И хоть пляжный сезон еще официально не открыт, на побережье уже полно отдыхающих. Некоторые даже купаются, несмотря на запрет.

Местная жительница Екатерина говорит, что надеется, что местные власти все же разрешат одесситам посещать пляжи.

На это надеется и уже активно готовящийся к сезону бизнес. На побережье восстанавливают вышки, устанавливают пляжную мебель и настилы. В горсовете такую подготовку к пляжному сезону не комментируют.

Запрет посещать побережье действует с февраля прошлого года. Решение утверждено Одесской ОВА совместно с военным командованием. Они подтверждают, что находиться на пляжах опасно.

Ракетные удары наносятся врагом непосредственно по зоне побережья, в рекреационную зону, где люди могли отдыхать и погибнуть. С начала этого года было принесено уже 20 мин на побережье и не все они были уничтожены контролируемо, — отмечает Наталья Гуменюк.

В городе идет обустройство альтернативных мест отдыха, а горсовет готовит предложения. Они должны быть рассмотрены в оперативном командовании и военной администрации.

Можно сказать, что это персональная ответственность людей — выходить на пляж и погружаться в море. Но это ответственность власти и военного командования, чтобы была безопасность, — добавляет председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

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