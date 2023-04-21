Сезону загораний быть? В Киеве планируют открыть все пляжи — что известно

Из-за масштабных боевых действий и минирования украинских морей и побережий, украинцы не могли отдыхать на популярных пляжах.

Но в этом году шанс отдохнуть в родном городе представится киевлянам: известно, что летом планируют открыть для посещения все столичные пляжи. Их насчитывается 14.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил спикер КП Плесо Евгений Кобан.

Когда в Киеве откроют пляжи

По словам Евгения Кобана, столичные пляжи откроют до посещения после инспекции, если ее результаты по ситуации с безопасностью будут положительными.

Мы планируем, что все 14 муниципальных пляжей будут в этом году работать.

— Планируется, что все пляжи будут открыты и на Гидропарке — Венеция, Молодежный, Предмостная слободка, Детский, Золотой, — уточнил спикер КП Плесо.

Но не пляжами единственными! Столица также богата парками и скверами: раньше мы писали, какие парки Киева безопасны для прогулок.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!