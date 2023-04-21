Сезону засмагання бути? У Києві планують відкрити всі пляжі — що відомо

Через масштабні бойові дії та мінування українських морів і узбережжя, українці не могли відпочивати на популярних пляжах.

Та цього року шанс відпочити у рідному місті випаде киянам. Відомо, що влітку планують відкрити для відвідування всі столичні пляжі. Їх налічується 14.

Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив спікер КП Плесо Євген Кобан.

Коли в Києві відкриють пляжі

За словами Євгена Кобана, столичні пляжі відкриють для відвідування після інспекції, якщо її результати стосовно безпекової ситуації будуть позитивними.

Ми плануємо, що всі 14 пляжів муніципальних будуть у цьому році працювати.

— Планується, що всі пляжі будуть відкриті й на Гідропарку — Венеція, Молодіжний, Передмістна слобідка, Дитячий, Золотий, — уточнив спікер КП Плесо.

Але не пляжами єдиними! Столиця також багата на парки та сквери: раніше ми писали, які парки Києва є безпечними для прогулянок.

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