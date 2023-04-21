Сезону засмагання бути? У Києві планують відкрити всі пляжі — що відомо

Через масштабні бойові дії та мінування українських морів і узбережжя, українці не могли відпочивати на популярних пляжах.
Та цього року шанс відпочити у рідному місті випаде киянам. Відомо, що влітку планують відкрити для відвідування всі столичні пляжі. Їх налічується 14.
Про це в ефірі телеканалу Київ повідомив спікер КП Плесо Євген Кобан.
За словами Євгена Кобана, столичні пляжі відкриють для відвідування після інспекції, якщо її результати стосовно безпекової ситуації будуть позитивними.
Ми плануємо, що всі 14 пляжів муніципальних будуть у цьому році працювати.
Ми плануємо, що всі 14 пляжів муніципальних будуть у цьому році працювати.
— Планується, що всі пляжі будуть відкриті й на Гідропарку — Венеція, Молодіжний, Передмістна слобідка, Дитячий, Золотий, — уточнив спікер КП Плесо.
Але не пляжами єдиними! Столиця також багата на парки та сквери: раніше ми писали, які парки Києва є безпечними для прогулянок.
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