Окрім російських окупантів на нашу землю прийшло ще одне нещастя: нещодавні повені у центральних та північних регіонах країни підтопили столицю та інші міста поруч.

Внаслідок водопілля рятувальники мусили евакуйовувати мешканців з територій, які могли бути затоплені.

Зараз повінь іде на спад. Зокрема, на Київщині рівень води зменшується вже кілька днів поспіль. Утім, у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях небезпека залишається на найвищому рівні.

Про можливий пік, який прогнозують на 22 квітня, говорять і в Києві. Та рятувальники кажуть: ситуація контрольована, продовжують допомагати потерпілим від великої води людям.

Начальник групи водолазних робіт Віталій Буц каже: така ситуація вже була у 2013 році, тож що робити — усі знають. А ось що змінилося, так це кількість зведених будинків упритул до водойм, як от на Десні.

В гідрометцентрі певні, що вода підходити більше не буде. А водопілля пояснюють зміною клімату.

Цей рік є унікальним, бо в січні та лютому ми спостерігали проходження паводка на Дніпрі, — каже гідрометеоролог.

Водопілля є корисним для життя річки, адже воно свідчить про наповнення водойми, її оновлення та розширення річища.

Вода відходить. Яка ситуація з водопіллям у Київській області сьогодні / 4 Фотографії

А як вода вийшла з берегів у Києві, ми писали в іншому матеріалі. Дивись фото та читай про причини водопілля у столиці.

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