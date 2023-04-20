Кроме российских оккупантов, на нашу землю пришло еще одно несчастье: недавние наводнения в центральных и северных регионах страны подтопили столицу и другие города рядом.

В результате водополья спасатели должны были эвакуировать жителей территорий, которые могли быть затопленными.

Сейчас наводнение идет на убыль. В частности, в Киевской области уровень воды уменьшается уже несколько дней подряд. Впрочем, в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях опасность остается на высшем уровне.

О возможном пике, который прогнозируют на 22 апреля, говорят и в Киеве. Но спасатели говорят, что ситуация контролируемая, они продолжают помогать пострадавшим от большой воды людям.

Начальник группы водолазных работ Виталий Буц говорит: такая ситуация уже была в 2013 году, поэтому что делать — все знают. А вот что изменилось, так это количество возведенных домов вплотную к водоемам, например, на Десне.

В гидрометцентре уверены, что вода подходить больше не будет. А водополье объясняют изменением климата.

Этот год уникален, потому что в январе и феврале мы наблюдали прохождение паводка на Днепре, — говорит гидрометеоролог.

Водополье полезно для жизни реки, ведь оно свидетельствует о наполнении водоемов, их обновлении и расширении русла.

Вода уходит. Какая ситуация с водопольем в Киевской области сегодня / 4 Фотографии

А когда вода вышла из берегов в Киеве, мы писали в нашем другом материале. Смотри фото и читай о причинах наводнений в столице.

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