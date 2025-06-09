Навроцкому рано праздновать? В Польше инициировали проверку результатов выборов

Национальная избирательная комиссия Польши инициировала заседание по поводу нарушений во время президентских выборов.

Как сообщает PAP со ссылкой на члена Национальной избирательной комиссии Ришарда Калиша, оно состоится в понедельник и будет касаться записей о неправильном подсчете голосов в протоколах некоторых окружных избирательных комиссий.

Неточный подсчет голосов в Польше: детали

— Верховный суд решит вопрос о действительности выборов Президента Республики Польша на основе отчета, представленного Национальной избирательной комиссией и после рассмотрения протестов, — отметил Калиш.

Этим действиям предшествовали общественные обсуждения, связанные с подсчетом голосов в некоторых комиссиях во время второго тура президентских выборов.

СМИ отмечают, что в окружной избирательной комиссии №95 в Кракове голоса, поданные во втором туре президентских выборов при Кароле Навроцком и Рафале Тшасковском, распределились в обратном порядке.

Как сообщил комиссар избирательной комиссии в Кракове Рафал Собчук, представители районной комиссии сообщили об ошибке городской администрации и районной комиссии. В настоящее время на этот счет проводятся расследования.

Медиа добавляют, что нарушения могли быть и в ряде других комитетов. Разница между двумя кандидатами составила более 369 тысяч голосов — Кароль Навроцкий получил 10 миллионов 606 тысяч голосов, а Рафал Тшасковский — 10 миллионов 237 тысяч.

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Напомним, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что следует и дальше поддерживать стратегическую поддержку Украины в войне с РФ, но сейчас он выступает против ее вступления в ЕС.

— Я против вступления Украины в ЕС на данный момент. В то же время, я признаю, что мы должны поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения, — рассказал он венгерскому изданию Mardiner.

Навроцкий назвал Россию “постимперским, некоммунистическим государством, возглавляемым военным преступником Владимиром Путиным”, добавив, что получал личные угрозы со стороны РФ из-за своей работы в должности главы Института национальной памяти.

Политик уверен, что Киев должен учитывать национальные интересы членов ЕС, в частности Польши и Венгрии, и упомянул “несправедливые” аграрные льготы для Украины в пределах Европы, а также вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии.

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