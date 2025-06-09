Навроцькому зарано святкувати? У Польщі ініціювали перевірку результатів виборів

Національна виборча комісія Польщі ініціювала засідання щодо порушень під час президентських виборів.

Як повідомляє PAP з посиланням на члена Національної виборчої комісії Ришарда Каліша, воно відбудеться в понеділок і стосуватиметься записів про неправильний підрахунок голосів у протоколах деяких окружних виборчих комісій.

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— Верховний суд вирішить питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща на основі звіту, представленого Національною виборчою комісією, та після розгляду протестів, — зазначив Каліш.

Цим діям передували суспільні обговорення, пов’язані з підрахунком голосів у деяких комісіях під час другого туру президентських виборів.

ЗМІ зазначають, що в окружній виборчій комісії №95 у Кракові голоси, подані у другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького та Рафала Тшасковського, розподілилися у зворотному порядку.

Як повідомив комісар виборчої комісії у Кракові Рафал Собчук, представники районної комісії повідомили про помилку міську адміністрацію та районну комісію. Нині з цього приводу проводять розслідування.

Медіа додають, що порушення могли бути й в кількох інших комітетах. Різниця між двома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів — Кароль Навроцький здобув 10 мільйонів 606 тисяч голосів, а Рафал Тшасковский — 10 мільйонів 237 тисяч.

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Нагадаємо, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що варто й надалі підтримувати стратегічну підтримку Україну у війні з РФ, але нині він виступає проти її вступу до ЄС.

— Я проти вступу України до ЄС на цей момент. Водночас я визнаю, що ми маємо підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду, — розповів він угорському виданню Mardiner.

Навроцький назвав Росію “постімперською, неокомуністичною державою, яку очолює воєнний злочинець Володимир Путін”, додавши, що отримував особисті погрози з боку РФ через свою роботу на посаді голови Інституту національної пам’яті.

Політик певен, що Київ має враховувати національні інтереси членів ЄС, зокрема Польщі та Угорщини, та згадав “несправедливі” аграрні пільги для України в межах Європи, а також питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

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