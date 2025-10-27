В США пересматривают нормы потребления жиров: почему это может быть опасно

В США готовятся к возможному пересмотру диетических рекомендаций, которые могут разрешить американцам потреблять больше насыщенных жиров. Инициатором изменений является министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, сообщает The Washington Times.

Сейчас действует рекомендация, что не более 10% суточных калорий должны поступать из насыщенных жиров. Американская кардиологическая ассоциация вообще предлагает снизить этот показатель до 5–6% — примерно 13 граммов в рационе на 2000 калорий.

Медики отмечают, что избыток насыщенных жиров повышает уровень плохого холестерина и белков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако новые идеи администрации идут в противоположном направлении. Кеннеди намекает на ослабление этих ограничений.

Решение может затронуть даже государственные программы — например, школьные обеды или армейские пайки, где сейчас действует лимит в 10%. Если правила пересмотреть, доля таких жиров там может вырасти почти вдвое — до 18–19%.

Противниками изменений выступили ученые и кардиологи. По их мнению, пересмотр происходит без привычного многоуровневого анализа исследований — что создает риски для здоровья населения.

Вместе с тем часть ученых выступает за более гибкий подход. В частности, профессор Калифорнийского университета Рональд Краусс отмечает, что вред от насыщенных жиров зависит от того, чем их заменяют. Если на полезные ненасыщенные — это положительно.

Если же на простые углеводы или сахар — риски для сердца только возрастают.

В США обновляют пищевые рекомендации каждые пять лет. Станут ли новые правила настоящим поворотом в диетологии — станет понятно после завершения обсуждения.

