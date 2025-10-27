У США переглядають норми споживання жирів: чому це може бути небезпечно

У США готуються до можливого перегляду дієтичних рекомендацій, які можуть дозволити американцям споживати більше насичених жирів. Ініціатором змін є міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший, повідомляє The Washington Times .

Наразі діє порада, що не більше 10% добових калорій мають надходити з насичених жирів. Американська кардіологічна асоціація взагалі пропонує зменшити цей показник до 5–6% — приблизно 13 грамів у раціоні на 2000 калорій.

Медики наголошують, що надлишок насичених жирів підвищує рівень поганого холестерину та білків, що пов’язані з серцево-судинними хворобами.

Проте нові ідеї адміністрації йдуть у протилежному напрямку. Кеннеді натякає на послаблення цих обмежень.

Рішення може торкнутися навіть державних програм — наприклад, шкільних обідів чи військових пайків, де нині діє ліміт у 10%. Якщо правила переглянути, частка таких жирів там може зрости майже вдвічі — до 18–19%.

Противниками змін стали науковці й кардіологи. На їхню думку, перегляд відбувається без звичного багаторівневого аналізу досліджень — що створює ризики для здоров’я населення.

Разом із тим частина вчених виступає за більш гнучкий підхід. Зокрема, професор Каліфорнійського університету Рональд Краусс зауважує, що шкода від насичених жирів залежить від того, чим їх замінюють. Якщо на корисні ненасичені це позитивно.

Якщо ж на прості вуглеводи чи сахар — ризики для серця лише зростають.

У США оновлюють харчові рекомендації кожні п’ять років. Чи стануть нові правила справжнім поворотом у дієтології — стане зрозуміло після завершення обговорення.

