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Минобороны анонсирует переход к военному рекрутингу — как изменится служба и призыв

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 ноября 2023, 11:00
В Україні запровадять військовий рекрутинг: Міноборони затвердило нову концепцію

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