Минобороны анонсирует переход к военному рекрутингу — как изменится служба и призыв

В Министерстве обороны Украины сообщили, что министр Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. По концепции, в Украине введут военный рекрутинг — читай подробнее.
Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года предусмотрен на военное и мирное время. В Украине заработает эффективная система военного рекрутинга.
В условиях мирного времени ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.
В условиях мирного времени ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.
При приеме военнослужащих будут учитывать образование, профессиональные навыки и развитие, обеспечат гендерное равенство. Помимо этого планируется усовершенствовать электронную систему военного учета. Будут внедрены автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом.
В Концепции прописаны планы расширенного сотрудничества между украинскими вузами и вузами государств-членов НАТО и ЕС. Военные будут получать зарплату по прозрачной системе денежного довольствия и жилья.
Планируется улучшить и психологическое обеспечение и реформировать культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными. Для тех, кто будет завершать карьеру и возвращаться к гражданской жизни, будут предоставлять надлежащие условия.
Нововведениями и контролем за их выполнением будет заниматься Комитет по кадровому менеджменту в системе Министерства обороны Украины.
О реформах в армии рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. По ее словам, военная подготовка — не замена призыва, а готовность каждого украинца защитить себя и свою страну.
Что касается рекрутинга, то рассматривают несколько инструментов, которые позволят украинцам становиться на военный учет в соответствии с потребностями и профессиональными навыками.
Однако во время войны призыв не отменят.
Однако во время войны призыв не отменят.
Ранее мы рассказывали, почему военный рекрутинг эффективнее военкоматов.
Фото: 35 ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского
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