Минобороны анонсирует переход к военному рекрутингу — как изменится служба и призыв

В Министерстве обороны Украины сообщили, что министр Рустем Умеров утвердил Концепцию военной кадровой политики Минобороны до 2028 года. По концепции, в Украине введут военный рекрутинг — читай подробнее.

В Украине введут военный рекрутинг: новая концепция

Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года предусмотрен на военное и мирное время. В Украине заработает эффективная система военного рекрутинга.

В условиях мирного времени ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста.

При приеме военнослужащих будут учитывать образование, профессиональные навыки и развитие, обеспечат гендерное равенство. Помимо этого планируется усовершенствовать электронную систему военного учета. Будут внедрены автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом.

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В Концепции прописаны планы расширенного сотрудничества между украинскими вузами и вузами государств-членов НАТО и ЕС. Военные будут получать зарплату по прозрачной системе денежного довольствия и жилья.

Планируется улучшить и психологическое обеспечение и реформировать культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными. Для тех, кто будет завершать карьеру и возвращаться к гражданской жизни, будут предоставлять надлежащие условия.

Нововведениями и контролем за их выполнением будет заниматься Комитет по кадровому менеджменту в системе Министерства обороны Украины.

О реформах в армии рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. По ее словам, военная подготовка — не замена призыва, а готовность каждого украинца защитить себя и свою страну.

Что касается рекрутинга, то рассматривают несколько инструментов, которые позволят украинцам становиться на военный учет в соответствии с потребностями и профессиональными навыками.

Однако во время войны призыв не отменят.

Ранее мы рассказывали, почему военный рекрутинг эффективнее военкоматов.

Фото: 35 ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского

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