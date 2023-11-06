Міноборони анонсує перехід до військового рекрутингу — як зміниться служба та призов

У Міністерстві оборони України повідомили, що міністр Рустем Умєров затвердив Концепцію військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. За концепцією, в Україні запровадять військовий рекрутинг — читай детальніше.

В Україні запровадять військовий рекрутинг: нова концепція

Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року передбачений на воєнний та мирний час. В Україні почне працювати ефективна система військового рекрутингу.

За умов мирного часу ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.

Військовослужбовцям враховуватимуть освіту, професійні навички та розвиток, забезпечать гендерну рівність. Крім цього, планують удосконалити електронну систему військового обліку. Будуть впроваджені автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом.

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У Концепції прописані плани розширеної співпраці між українськими ВНЗ та вишами держав-членів НАТО і ЄС. Військові отримуватимуть зарплату за прозорою системою грошового забезпечення та житла.

Планують покращити і психологічне забезпечення та реформувати культуру взаємовідносин між командирами та підлеглими. Для тих, хто завершуватиме кар’єру та повертатиметься до цивільного життя, надаватимуть належні умови.

Нововведеннями та контролем за їх виконанням займатиметься Комітет з питань кадрового менеджменту в системі Міністерства оборони України.

Про реформи в армії розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. За її словами, вишкіл — не заміна призову, а готовність кожного українця захистити себе та свою країну.

Щодо рекрутингу розглядають кілька інструментів, що дозволять українцям ставати на військовий облік відповідно до потреб та фахових навичок.

Проте під час війни призов не скасують.

Раніше ми розповідали, чому військовий рекрутинг ефективніший за військкомати.

Фото: 35 ОБМП ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

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