В Украине количество жертв среди гражданских выросло на 26% в 2025 году

У 2025 году количество погибших и раненых среди гражданских украинцев в результате воздушных ударов выросло на 26% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные международной мониторинговой организации Action on Armed Violence.

По подсчётам аналитиков, в течение года в Украине вследствие взрывного насилия погибли 2248 мирных жителей, еще 12 493 человека получили ранения. Исследователи подчеркивают: реальные показатели могут быть выше, поскольку статистика основана исключительно на англоязычных сообщениях об инцидентах, что не позволяет учесть все случаи.

В среднем каждая атака приводила к 4,8 пострадавшим среди гражданских — это на треть больше, чем в 2024 году. Наиболее трагический эпизод произошёл 24 июня в Дніпро, когда ракеты попали в пассажирский поезд, жилые дома и учебные заведения. Тогда погибли 21 человек, еще 314 получили ранения, среди них — 38 детей.

Исполнительный директор AOAV Иэн Овертон заявил, что нынешняя статистика свидетельствует об общем ослаблении принципов сдержанности в современных войнах. По его словам, принцип пропорциональности, предполагающий недопущение чрезмерного ущерба гражданскому населению, все чаще нарушается.

Международное гуманитарное право определяет умышленные или непропорциональные удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры как военное преступление. Вместе с тем эксперты отмечают, что соблюдение этого принципа вызывает обеспокоенность не только в Украине, но и в конфликтах в Газе, Судане и Демократической Республике Конго.

Воздушные удары по украинским городам в 2025 году происходили почти каждую ночь и продолжились в 2026-м. Масштабные атаки привели к серьёзным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением для миллионов людей. В частности, в ночь на 9 сентября Украину атаковали 805 беспилотников и 13 ракет — это был самый масштабный воздушный налёт за весь период полномасштабной войны.

На глобальном уровне в 2025 году количество жертв среди гражданских снизилось на 26% по сравнению с 2024 годом. Это связывают прежде всего с октябрьским перемирием в секторе Газа, который ранее оставался самой опасной зоной для мирного населения. В Газе за год зафиксировали 14 024 гражданские жертвы — на 40% меньше, чем годом ранее.

В целом в мире в 2025 году AOAV задокументировала 45 358 случаев гибели и ранения гражданских в результате взрывного насилия (17 589 погибших и 27 769 раненых), тогда как в 2024 году этот показатель составлял 61 353.

По данным организации, наибольшую долю зафиксированных потерь среди гражданских вызвали действия Израиля — 35% от общего количества. Россия заняла второе место с показателем 32%. Значительные потери также зафиксированы в Судане (5 438 жертв) и Мьянме (3 178 жертв).

