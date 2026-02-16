В Україні кількість жертв серед цивільних зросла на 26% у 2025 році

У 2025 році кількість загиблих і поранених цивільних українців унаслідок повітряних ударів зросла на 26% порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на дані міжнародної моніторингової організації Action on Armed Violence.

Повітряні атаки РФ: цивільні втрати зросли на 26%

За підрахунками аналітиків, упродовж року в Україні внаслідок вибухового насильства загинули 2 248 мирних жителів, ще 12 493 особи дістали поранення. Дослідники наголошують: реальні показники можуть бути вищими, оскільки статистика базується лише на англомовних повідомленнях про інциденти, що не дозволяє врахувати всі випадки.

У середньому кожна атака спричиняла 4,8 постраждалих серед цивільних — це на третину більше, ніж у 2024 році. Найбільш трагічний епізод стався 24 червня у Дніпрі, коли ракети влучили в пасажирський потяг, житлові будинки та навчальні заклади. Тоді загинула 21 людина, ще 314 були поранені, серед них — 38 дітей.

Виконавчий директор AOAV Ієн Овертон заявив, що нинішня статистика свідчить про загальне послаблення принципів стриманості у сучасних війнах. За його словами, принцип пропорційності, який передбачає уникнення надмірної шкоди цивільним, дедалі частіше порушується.

Читати на тему Жертви серед цивільних в Україні зросли на 70%: звіт War Watch Понад 100 тисяч вбитих цивільних у 2024-2025 роках.

Втрати цивільних в Україні різко зросли

Міжнародне гуманітарне право визначає навмисні або непропорційні удари по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури як воєнний злочин. Водночас експерти зазначають, що дотримання цього принципу викликає занепокоєння не лише в Україні, а й у конфліктах у Газі, Судані та Демократичній Республіці Конго.

Повітряні удари по українських містах у 2025 році відбувалися майже щоночі та продовжилися у 2026-му. Масовані атаки призвели до масштабних перебоїв з електропостачанням, опаленням і водою для мільйонів людей. Зокрема, у ніч на 9 вересня Україну атакували 805 безпілотників і 13 ракет — це був наймасштабніший повітряний наліт за весь період повномасштабної війни.

На глобальному рівні у 2025 році кількість жертв серед цивільних зменшилася на 26% порівняно з 2024-м. Це пов’язують насамперед із жовтневим перемир’ям у секторі Гази, який раніше залишався найнебезпечнішою зоною для мирного населення. У Газі за рік зафіксували 14 024 цивільні жертви — на 40% менше, ніж роком раніше.

Загалом у світі у 2025 році AOAV задокументувала 45 358 випадків загибелі та поранення цивільних від вибухового насильства (17 589 загиблих і 27 769 поранених), водночас у 2024 році ця цифра становила 61 353.

За даними організації, найбільшу частку зафіксованих втрат серед цивільних спричинили дії Ізраїлю — 35% від загальної кількості. Росія посіла друге місце з показником 32%. Суттєві втрати також зафіксовані в Судані (5 438 жертв) та М’янмі (3 178 жертв).

На жаль, Росія вбиває українських громадян будь-де. Раніше ми розповідали, скільки офіційно підтверджених загиблих у Бучі внаслідок російської окупації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!