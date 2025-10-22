После отказа в отпуске: учительница из Южной Кореи совершила убийство ученицы

В Южной Корее суд признал виновной 48-летнюю учительницу начальной школы, которая убила восьмилетнюю девочку после того, как ей отказали в отпуске по причине депрессии.

Как сообщает BBC, прокуроры требовали для женщины высшую меру наказания — смертную казнь, однако суд ограничился пожизненным заключением, отметив, что риск повторного преступления остается высоким.

Трагедия, потрясшая страну

Событие произошло в феврале 2025 года в одной из школ города Сечжон. Бабушка девочки обнаружила внучку с ножевыми ранениями в помещении школы. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Позже выяснилось, что нападавшей была ее учительница — Мен Чже Ван, которая также нанесла себе порезы на руках и шее. Она находилась в больнице под наблюдением полиции.

Причины и расследование

Следствие установило, что педагог незадолго до трагедии просила шестимесячный отпуск из-за депрессии, однако врач признал ее пригодной к работе. После короткого лечения она вернулась в школу, но начала проявлять агрессию — в частности, напала на коллегу.

В день трагедии в школу пришли представители управления образования, чтобы проверить инцидент между педагогами. Именно тогда учительница принесла нож и, по собственным словам, собиралась покончить с собой, но вместо этого напала на случайного ребенка.

На суде Мен Чже Ван признала свою вину и направила десятки писем с извинениями. Прокуроры подчеркнули, что во время расследования она не проявила искреннего раскаяния.

Педагог начальной школы, она должна была защищать детей. Но совершила преступление, которое поставило под угрозу безопасность места, где дети должны быть в наибольшей безопасности, — говорится в решении суда.

Женщина заявила, что намерена осмыслять свой поступок до конца жизни.

Ранее мы рассказывали об убийстве 9-летней Валерии Гудзенко в Германии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!