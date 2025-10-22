Після відмови у відпустці: вчителька з Південної Кореї вчинила вбивство учениці

У Південній Кореї суд визнав винною 48-річну вчительку початкової школи, яка вбила восьмирічну дівчинку після того, як їй відмовили у відпустці через депресію.

Як повідомляє BBC, прокурори вимагали для жінки найвищої міри покарання — смертної кари, проте суд обмежився довічним ув’язненням, зазначивши, що ризик повторного злочину залишається високим.

Трагедія, що шокувала країну

Подія сталася у лютому 2025 року в одній із шкіл міста Сечжон. Бабуся дівчинки знайшла онуку з ножовими пораненнями у шкільному приміщенні. Попри спроби лікарів, дитину врятувати не вдалося.

Пізніше з’ясувалося, що нападницею була її вчителька — Мьон Дже Ван, яка також завдала собі порізів на руках і шиї. Вона перебувала у лікарні під наглядом поліції.

Слідство встановило, що освітянка нещодавно просила шестимісячну відпустку через депресію, однак лікар визнав її працездатною. Після короткого лікування вона повернулася до роботи, але почала проявляти агресію — навіть напала на колегу.

У день трагедії до школи прибули представники управління освіти для перевірки інциденту між педагогами. Тоді ж вчителька принесла ніж і, за власними словами, планувала вкоротити собі віку — але натомість напала на випадкову дитину.

На суді Мьон Дже Ван визнала провину, надіславши кілька десятків листів зі словами каяття. Прокурори наголосили, що під час розслідування вона не проявляла щирого розкаяння.

Як педагог початкової школи, вона мала захищати дітей. Натомість скоїла злочин, що поставив під загрозу безпеку місця, де діти мали бути у найбільшій безпеці, — йдеться у рішенні суду.

Жінка заявила, що планує осмислювати свій вчинок до кінця життя.

