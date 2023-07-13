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Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине — что об этом известно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 июля 2023, 17:00
Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу: скільки голосів за
Фото: Unsplash

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Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине — что об этом известно
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