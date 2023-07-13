Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине — что об этом известно

Сегодня, 13 июля, Верховная Рада Украины поддержала легализацию медицинского каннабиса. Это произошло во время первого чтения законопроекта. Читай в нашем материале подробнее все, что нужно знать о новом законе.

Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса: сколько голосов за

Законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли поддержали в первом чтении. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

“За” легализацию медицинского каннабиса проголосовали 268 народных депутатов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал необходимость легализации медицинского каннабиса, чтобы украинцам не приходилось терпеть боль.

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В правительстве разработали возможность для производства препаратов на основе каннабиса в Украине. Следовательно, выращивание, переработка и производство будут регулироваться законом. В связи с чувствительностью вопроса в правительстве предлагают усилить контроль над выращиванием и продажей таких лекарств.

Медицинский каннабис является эффективным обезболивающим для пациентов, имеющих онкологические заболевания, ПТСР, болезнь Альцгеймера, хронические боли, анорексию и так далее.

Такое решение приближает Украину к европейской системе здравоохранения. Лечение каннабисом уже введено в Польше, Чехии, Австрии, Германии, Франции, Австралии, Канаде и Израиле.

Более 2 млн человек в Украине до начала полномасштабной войны нуждались в лекарстве на основе медицинского каннабиса. Эта цифра постоянно увеличивается, ведь лечение на основе каннабиса будет необходимо раненым военным, гражданским, людям с расстройствами ПТСР.

Врачи смогут выписывать рецепты на лекарства на основе медицинского каннабиса. Важно отметить, медицинский каннабис не вызывает зависимости.

Ранее мы рассказывали, как медицинский каннабис помогает бороться с болезнями и вернуться к жизни.

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