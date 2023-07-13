Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні — що про це відомо

Сьогодні, 13 липня, Верховна Рада України підтримала легалізацію медичного канабісу. Це відбулося під час першого читання законопроекту. Читай у нашому матеріалі детальніше все, що слід знати про новий закон.

Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу: скільки голосів за

Законопроект №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі підтримали в першому читанні. Про це повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

“За” легалізацію медичного канабісу проголосували 268 народних депутатів. Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував на потребі легалізації медичного канабісу, щоб українцям не доводилося терпіти біль.

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В уряді розробили можливість для виробництва препаратів на основі канабісу в Україні. Відтак вирощування, перероблювання та виробництво регулюватимуться законом. У зв’язку з чутливістю питання в уряді пропонують посилити контроль над вирощуванням та продажем таких ліків.

Медичний канабіс є ефективним знеболювальним для пацієнтів, які мають онкологічні захворювання, ПТСР, хворобу Альцгеймера, хронічні болі, анорексію тощо.

Таке рішення наближає Україну до європейської системи охорони здоровʼя. Лікування канабісом вже запроваджене в Польщі, Чехії, Австрії, Німеччині, Франції, Австралії, Канаді та Ізраїлі.

Понад 2 млн людей в Україні до початку повномасштабної війни потребували ліків на основі медичного канабісу. Ця цифра постійно збільшується, адже лікування на основі канабісу буде необхідне пораненим військовим, цивільним, людям з розладами ПТСР тощо.

Лікарі зможуть виписувати рецепти на ліки на основі медичного канабісу. Важливо зазначити, медичний канабіс не викликає залежності.

Раніше ми розповідали, як медичний канабіс допомагає боротися з хворобами та повернутися до життя.

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