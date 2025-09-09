Рада снова в эфире: как украинцы смогут наблюдать за депутатами онлайн

Восстановление трансляций заседаний Верховной Рады — это шаг к усилению прозрачности и подотчётности власти.

Соответствующее постановление подписал спикер Руслан Стефанчук, и оно вступит в силу уже 16 сентября.

Это решение позволит общественности постоянно наблюдать за работой парламентариев в прямом эфире.

Возвращение к публичности

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что возобновление трансляций стало результатом честного диалога и поддержки коллег-депутатов.

Он подчеркнул, что с 16 сентября телеканал Рада начнёт постоянную трансляцию заседаний.

Возвращение к публичности в работе парламента является важным элементом демократии. Это позволяет гражданам отслеживать процесс принятия решений, понимать, как формируется государственная политика, и контролировать деятельность избранных ими представителей.

В свою очередь, это повышает доверие к государственным институтам и обеспечивает их подотчётность.

