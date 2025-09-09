Рада знову в ефірі: як українці зможуть спостерігати за депутатами онлайн

Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради — це крок до посилення прозорості та підзвітності влади.
Відповідну постанову підписав спікер Руслан Стефанчук, і вона набуде чинності вже з 16 вересня.
Це рішення дозволить громадськості постійно спостерігати за роботою парламентарів у прямому ефірі.
Повернення до публічності
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що відновлення трансляцій є результатом чесного діалогу та підтримки колег-депутатів.
Він наголосив, що з 16 вересня телеканал Рада розпочне постійну трансляцію засідань.
Повернення до публічності роботи парламенту є важливим елементом демократії. Воно дозволяє громадянам відстежувати процес ухвалення рішень, розуміти, як формується державна політика, та контролювати діяльність обраних ними представників.
Це, своєю чергою, підвищує довіру до державних інституцій і забезпечує їх підзвітність.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!