Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка: детали

Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло утром 5 февраля на трассе Киев — Чоп. В селе Чишки, что неподалеку от Львова, автомобиль частной скорой помощи Volkswagen Crafter совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ситуация получила особый резонанс, когда выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом пишет полиция Львовской области.

На Львовщине водитель частной скорой под наркотиками сбил ребенка

По данным правоохранителей, около 09:40 утра 32-летний львовянин, управляя спецтранспортом с включенными проблесковыми маячками синего цвета, не справился с управлением или не успел вовремя среагировать на пешехода. Пострадавшей оказалась местная школьница. Ребенка с травмами различной степени тяжести немедленно госпитализировали в больницу.

Во время проверки водителя на содержание запрещенных веществ экспертиза подтвердила: мужчина находился под действием наркотиков. Полиция задержала нарушителя на месте в порядке ст. 208 УПК Украины.

Вот как прокомментировали ситуацию в следственном управлении полиции Львовской области:

Это вопиющий случай безответственности. Человек, который за рулем специализированного транспорта должен был спешить на помощь и спасать жизни, вместо этого сам стал источником смертельной опасности для ребенка. Помимо факта употребления наркотических средств, следствие изучает все технические аспекты движения автомобиля с включенными маячками.

Правовые последствия

Следователи полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УКУ. Теперь водителю скорой грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Кроме того, его лишат права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.

В настоящее время продолжаются дополнительные экспертизы, правоохранители устанавливают, принадлежал ли автомобиль официальной медицинской службе и каким образом водитель в таком состоянии был допущен к работе.

К сожалению, в последнее время украинские дороги все чаще становятся местом проявления чрезвычайной жестокости и халатности со стороны водителей, что приводит к трагедиям с самыми незащищенными слоями населения.

