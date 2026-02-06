На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину: деталі

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 5 лютого на трасі Київ — Чоп. У селі Чишки, що неподалік Львова, автомобіль приватної швидкої допомоги Volkswagen Crafter скоїв наїзд на 10-річну дівчинку. Ситуація набула особливого резонансу, коли з’ясувалося, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Про це пише поліція Львівської області.

На Львівщині водій приватної швидкої під наркотиками збив дитину

За даними правоохоронців, близько 09:40 ранку 32-річний львів’янин, керуючи спецтранспортом із увімкненими синіми проблисковими маячками, не впорався з керуванням або не встиг вчасно зреагувати на пішохода. Постраждалою виявилася місцева школярка. Дитину з травмами різного ступеня тяжкості негайно госпіталізували до лікарні.

Під час перевірки водія на вміст заборонених речовин експертиза підтвердила: чоловік перебував під дією наркотиків. Поліція затримала порушника на місці у порядку ст. 208 КПК України.

Ось як прокоментували ситуацію в слідчому управлінні поліції Львівщини:

Це кричущий випадок безвідповідальності. Людина, яка за кермом спеціалізованого транспорту мала б поспішати на допомогу та рятувати життя, натомість сама стала джерелом смертельної небезпеки для дитини. Окрім факту вживання наркотичних засобів, слідство вивчає всі технічні аспекти руху автомобіля з увімкненими маячками.

Правові наслідки

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ. Тепер водієві швидкої загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Крім того, його позбавлять права керувати транспортними засобами на термін до 8 років.

Наразі тривають додаткові експертизи, правоохоронці встановлюють, чи належав автомобіль офіційній медичній службі та як водій у такому стані був допущений до роботи.

На жаль, останнім часом українські дороги все частіше стають місцем прояву надзвичайної жорстокості та недбалості з боку водіїв, що призводить до трагедій з найменш захищеними верствами населення.

