Для тебе Новини

На Львівщині водій швидкої під наркотиками збив 10-річну дитину: деталі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Лютого 2026, 11:45 2 хв.
Трагедія на трасі Київ-Чоп
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь