Легальный разврат или важная инициатива? Плюсы и минусы возможной декриминализации порно в Украине

В Украине разработали законопроект о декриминализации порно. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Эта тема считается табу, но в то же время ею спекулируют, шантажируют, на ней зарабатывают. Порой, даже на нужды ВСУ.

Читай в материале, какие преимущества и недостатки декриминализации порно в Украине, как работает эта индустрия и сколько теряет наш бюджет без декриминализации.

ВР может легализовать порно в Украине: преимущества и недостатки

По состоянию на сегодня изготовление и распространение порно в Украине является преступлением с уголовной ответственностью. Также предусмотрено наказание за ввоз, сбыт, приобретение или хранение, создание детской порнографии, создание или содержание мест разврата и сводничество.

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Криминализированы также мероприятия зрелищного сексуального характера с детьми. Украинское законодательство предусматривает наказание и за хранение в личном телефоне собственных обнаженных фото.

В то же время в законодательстве Украины речи не идет, что такое порнография, сексуальные извращения, моральные критерии и так далее.

Закон о декриминализации нацелен обновить статьи 301 и 302 Уголовного кодекса Украины. Уголовная ответственность останется за такие преступления: порно без согласия (порноместь, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия), порно с детьми и распространение среди детей.

По порно с участием детей уголовную ответственность даже усилят. Инициатор законопроекта Ярослав Железняк считает декриминализацию порно в Украине вещью необходимой, ведь с индустрии бюджет получает миллионные налоги.

Наш бюджет получает миллионы гривен от платформ со “взрослым” контентом, а через Onlyfans собирают донаты на ВСУ. Если мы считаем порно преступлением, то мы либо сами становимся преступниками, либо у нас шизофрения.

Порноиндустрия в Украине и мире

В прошлом году Украина заняла 15 место в мире по количеству порнотрафика на одном из самых больших сайтов. За время полномасштабной войны украинцы потеряли всего две позиции в рейтинге.

В первой пятерке по объему потребленного порно: США, Великобритания, Франция, Япония, Филиппины. В большинстве стран Европы порнография легализирована. К примеру, в Германии, Венгрии, Норвегии, Польше, Франции, Чехии и других.

Несмотря на существующую уголовную ответственность, украинцы активно смотрят и даже создают собственное порно. Широкую огласку получила и работа на Onlyfans и донаты оттуда на ВСУ.

Платформа работает за оплату эротического контента. За первые полгода работы Onlyfans перечислил налогов в украинский бюджет на 34 млн грн.

В то же время есть и вэб-кам бизнес, незаконный в Украине. Правоохранители устраивают рейды на студии, после чего все завершается “мирным путем”, взяткой, чтобы “студию не трогали месяц” или судом, после которого вэб-кам моделей оправдывают, ведь в законе прописана “запись и сохранение контента”, а не трансляция.

Объем порно и вэб-кам рынка может быть миллиардным, поэтому украинский бюджет теряет достаточно много.

Сколько налогов может принести декриминализация порно

Декриминализация в первую очередь снизит количество дел по 301 статье УКУ. На нее правоохранители тратят время, бюджетные деньги. Бывают случаи, когда “оперативные закупки” касаются порноконтента.

Декриминализация может привлечь инвестиционные средства, стать легальной занятостью, источником поступления валюты в страну, появления и развития украинских сервисов на рынке.

Налоги с порноиндустрии могли бы приносить миллиарды гривен в бюджет, если бы облагались налогом доходы создателей контента. В случае декриминализации вэб-кам студий, миллионы гривен шли бы в бюджет, а не на взятки чиновникам.

Ранее еще один законопроект вызвал бурное обсуждение в сети. В материале рассказываем, зачем поддержали легализацию медицинского каннабиса.

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