Легальна розпуста або потрібна ініціатива? Переваги та недоліки можливої декриміналізації порно в Україні

В Україні розробили законопроект про декриміналізацію порно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Ця тема вважається табу, але водночас нею спекулюють, вдаються до кримінальних злочинів, шантажу або заробітку. Подекуди навіть на потреби ЗСУ.

Читай у матеріалі, які переваги та недоліки декриміналізації порно в Україні, як працює ця індустрія та скільки втрачає наш бюджет без декриміналізації.

ВР може легалізувати порно в Україні: переваги та недоліки

Станом на зараз виготовлення та розповсюдження порно в Україні є злочином із кримінальною відповідальністю. Також караються ввезення, збут, придбання чи зберігання, створення дитячої порнографії, створення чи утримання місць розпусти й звідництво.

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Криміналізовані також заходи видовищного сексуального характеру з дітьми. Українське законодавство передбачає покарання і за зберігання в особистому телефоні власних оголених фото.

Водночас у законодавстві України не йдеться про те, що таке порнографія, сексуальні збочення, моральні критерії тощо.

Закон про декриміналізацію націлений оновити статті 301 та 302 Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність залишиться за такі злочини: порно без згоди (порнопомста, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія), порно з дітьми та розповсюдження серед дітей.

Щодо порно за участі дітей кримінальну відповідальність навіть посилять. Ініціатор законопроекту Ярослав Железняк вважає декриміналізацію порно в Україні річчю необхідною, адже з індустрії бюджет отримує мільйонні податки.

Наш бюджет отримує мільйони гривень від платформ з “дорослим” контентом, а через Onlyfans збирають донати на ЗСУ. Якщо ми вважаємо порно злочином, то ми або самі стаємо злочинцями, або в нас шизофренія.

Порноіндустрія в Україні та світі

Торік Україна посіла 15 місце у світі за кількістю порнотрафіку на одному з найбільших сайтів. За час повномасштабної війни українці втратили лише дві позиції в рейтингу.

У першій п’ятірці нині за обсягом спожитого порно: США, Велика Британія, Франція, Японія, Філіппіни. У більшості країн Європи порнографія легалізована. До прикладу, у Німеччині, Угорщині, Норвегії, Польщі, Франції, Чехії тощо.

Попри кримінальну відповідальність, яка є зараз, українці активно дивляться та навіть створюють власне порно. Широкого розголосу набула і робота на Onlyfans та донати звідти на ЗСУ.

Платформа працює за оплату еротичного контенту. За перші півроку роботи Onlyfans перерахував податків до українського бюджету на 34 млн грн.

Водночас є і веб-кам бізнес, який незаконний в Україні. Правоохоронці влаштовують рейди на студії, після чого все завершується “мирним шляхом”, хабарем, аби “студію не чіпали місяць” або судом, після якого веб-кам моделей виправдовують, адже у законі прописане “запис і збереження контенту”, а не трансляція.

Обсяг порно та веб-кам ринку може бути мільярдним, тому український бюджет втрачає досить багато.

Скільки податків може принести декриміналізація порно

Декриміналізація у першу чергу зменшить кількість справ за 301 статтею ККУ. На неї правоохоронці витрачають час, бюджетні кошти. Трапляються випадки, коли “оперативні закупівлі” стосуються порноконтенту.

Декриміналізація також може залучити інвестиційні кошти, стати легальною зайнятістю, джерелом надходження валюти в країну, появи й розвитку українських сервісів на ринку.

Податки з порноіндустрії могли б приносити мільярди гривень у бюджет, якби оподатковувалися доходи творців контенту. У разі декриміналізації веб-кам студій, мільйони гривень йшли б у бюджет, а не на хабарі чиновникам.

Раніше ще один законопроект викликав бурхливе обговорення у мережі. У матеріалі розповідаємо, навіщо підтримали легалізацію медичного канабісу.

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