Проверь перед планированием путешествия! Ситуация на границе с Молдовой 8 августа 2023 года

Планируя поездку за границу, лучше заранее выбрать наименее загруженный пункт пропуска, чтобы не стоять часами в очереди.
И если ты планируешь ехать в Молдову или прокладываешь через эту страну свой дальнейший маршрут, читай, какое время ожидания на границе с Молдовой.
По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, по состоянию на 8 августа 9:00 на границе с Республикой Молдовой очереди отсутствуют.
Также, согласно информации сайта Государственной таможенной службы Украины, сейчас на границе с Молдовой наблюдается очередь только на въезд в Украину на пункте пропуска Рени.
Там грузовой транспорт должен ждать 40 минут и по состоянию на утро 8 августа это является самой длинной очередью на границе с Молдовой.
Легковым автомобилям на пункте пропуска Рени очереди не угрожают. Для них время ожидания составляет одну минуту.
На всех других действующих пунктах пропуска очереди для легковых и грузовых автомобилей как на выезд из Украины, так и на въезд в страну составляют до 10 минут.
Но если вдруг твои планы изменились и тебе нужно посмотреть очереди на границе с другими странами, переходи на наш материал, в котором мы подготовили для тебя интерактивную карту очередей различных на пунктах пропуска.
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