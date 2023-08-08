Проверь перед планированием путешествия! Ситуация на границе с Молдовой 8 августа 2023 года

Планируя поездку за границу, лучше заранее выбрать наименее загруженный пункт пропуска, чтобы не стоять часами в очереди.

И если ты планируешь ехать в Молдову или прокладываешь через эту страну свой дальнейший маршрут, читай, какое время ожидания на границе с Молдовой.

Какое время ожидания на границе с Молдовой

По информации Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница, по состоянию на 8 августа 9:00 на границе с Республикой Молдовой очереди отсутствуют.

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Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Также, согласно информации сайта Государственной таможенной службы Украины, сейчас на границе с Молдовой наблюдается очередь только на въезд в Украину на пункте пропуска Рени.

Там грузовой транспорт должен ждать 40 минут и по состоянию на утро 8 августа это является самой длинной очередью на границе с Молдовой.

Легковым автомобилям на пункте пропуска Рени очереди не угрожают. Для них время ожидания составляет одну минуту.

На всех других действующих пунктах пропуска очереди для легковых и грузовых автомобилей как на выезд из Украины, так и на въезд в страну составляют до 10 минут.

Но если вдруг твои планы изменились и тебе нужно посмотреть очереди на границе с другими странами, переходи на наш материал, в котором мы подготовили для тебя интерактивную карту очередей различных на пунктах пропуска.

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